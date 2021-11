The Beatles: La diseñadora Stella McCartney lanza colección inspirada en el documental Get back

La diseñadora Stella McCartney, hija de Paul McCartney, ha lanzado una colección de prendas basadas en el documental The beatles: get back. Este proyecto busca reunir a los amantes de la moda y a los seguidores de The Beatles.

Esta propuesta llega de la mano con el estreno oficial de la producción dirigida por Peter Jackson en la plataforma Disney Plus. El documental está dividido en tres partes, las cuales están enfocadas en el último álbum de The beatles, Let it be. La historia también narra el triste momento de la separación del grupo, a través de más de 60 horas de imágenes nunca antes vistas.

Más detalles de la nueva colección de Stella McCartney

El disco en cuestión, considerado un gran referente de la cultura británica, es la fuente visual principal que se usó para desarrollar las piezas de la colección de McCartney. Asimismo, se han utilizado elementos visuales y la iconografía de todos los álbumes de la banda para este trabajo.

La foto de “Sgt. Pepper’s lonely hearts club band” aparece en una camiseta, mientras que las fotos clásicas de los Fab Four se hacen presente en prendas como polos, casacas, jeans, gorros y medias,

La colección completa está disponible en el portal de Net-a-Porter desde el pasado 22 de noviembre.

‘The beatles: get back’: documental disiparía idea de que Yoko Ono separó la banda

En el 2020, Walt Disney Studios anunció que adquirió los derechos de distribución del documental The Beatles: get back, proyecto desarrollado por el ganador del Óscar Peter Jackson.

Sin embargo, mientras los fanáticos ven la nueva serie documental Get back de Peter Jackson, este ofrece una mirada íntima a la sesión de grabación del último álbum de los Beatles, Let it be, imágenes que dan una percepción distinta a la que se tenía de Ono y sus intervenciones en las decisiones del grupo.