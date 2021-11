Thaís Casalino habla sobre los rumores de ingreso de Melissa Paredes a Mujeres al mando

En los últimos días han habido muchas especulaciones en cuanto a si Melissa Paredes ingresaría el año entrante al magazine de Latina, Mujeres al mando. Esto, luego de que la exconductora compartiera una fotografía en el set del programa, haciendo creer a muchos cibernautas y personajes de la farándula que podría trasladarse de canal y dejar la conducción de América hoy.

Al respecto, la presentadora Thaís Casalino aseguró que no tendría problemas en trabajar al lado de Melissa Paredes en Mujeres al mando.

“No he escuchado ningún rumor de su ingreso al programa, ya fue la preventa y seguimos con fuerza en Mujeres al mando para el 2022. Pero si hubiera algún cambio, no tendría problemas en trabajar con ella, creo que las mujeres estamos para apoyarnos y todos merecemos una segunda o tercera oportunidad , todos podemos cometer errores y el universo es el límite para seguir alcanzando los sueños”, expresó la comunicadora.

“Así es, y con nuestra querida llamita ‘Tere’ que tendrá más protagonismo, habrán nuevas secuencias, se vienen cosas bonitas. Seguimos con fuerza”, agregó la conductora de Latina TV a la prensa.

Thais Casalino sobre Anthony Aranda: “Se equivocó al ser muy suelto de huesos”

La conductora de Mujeres al mando sostuvo que el escándalo que originó el ampay entre Melissa Paredes y Anthony Aranda fue también responsabilidad del bailarín, pues sus últimas publicaciones solo perjudicaron más a Paredes.

“Mas allá de estrella o no, es un protagonista (Anthony Aranda). Lo que pueda decir es importante. Creo que también se equivocó al ser muy suelto de huesos, al hacer una publicación en su Instagram y no decir las cosas ”, comentó la periodista.

Thaís Casalino cuenta la historia de amor con su pareja y muestra su anillo de boda

La comunicadora reveló cómo conoció a su novio Jorge López, con quien mantiene 12 años de relación.

“Yo era reportera y él camarógrafo, es mi mejor amigo (...) No voy a tirar mi anillo esta vez. La boda va a ser muy íntima, en el campo. Será a final del verano, en marzo” contó la conductora en el espacio televisivo que conduce. Asimismo, se mostró feliz al lucir el anillo que le entregó su pareja.