María Pía Copello sorprende a sus fanáticos con el nuevo tema que estrenará

Nadie la detiene. Tras el último éxito de su canción “Like” en YouTube que ya cuenta con más de 7 000 000 de vistas, la cantante María Pía Copello sigue invirtiendo en su talento. Por ello, volverá a presentar la canción “Bailando sola”, que estrenará junto al videoclip oficial en donde estará acompañada de chicos reality.

Todo ello lo comentó el pasado viernes 26 de noviembre en el programa de Magaly Medina, quien la invitó para contar esos y más detalles de su nueva producción. De esa forma contó que en el video podremos ver al concursante de Esto es guerra, Hugo Garcia, el tiktoker Maykol Show y el coreógrafo Alejandro Pino. Además, tendrá la presencia especial de su menor hija, Catalina Dyer.

Su canción “Bailando sola” ya se puede oír en el canal de streaming Spotify, pero el video oficial recién llegará a las pantallas el próximo viernes 3 de diciembre. De acuerdo a las declaraciones de la misma María Pía Copello, el video está muy bien producido y tiene gran calidad de imagen, por lo que, espera tener gran acogida de parte de sus seguidores.

María Pía Copello celebra el cumpleaños de su hija Catalina

La tiktoker María Pía Copello se mostró sumamente feliz y emocionada al festejar los siete años de su última hija, Catalina Dyer. La pequeña es conocida por todos los seguidores de la ex conductora infantil, debido a las apariciones que tiene en la mayoría de videos que postea en sus redes sociales.

Motivo por el cual publicó un video en sus historias de Instagram que decía: “¡Hoy es cumple de mi Catita! Mi compañerita de aventuras, la que me muestra las nuevas tendencias. Hijita de mi corazón, quiero verte sonreír siempre y seguir siendo la niña noble y tierna que eres”.

María Pía Copello sufrió por la caída de las redes sociales

Las redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook sufrieron una caída a nivel mundial el pasado lunes 4 de octubre que dejó a sus usuarios a nivel mundial incomunicados.

Los personajes conocidos en Perú no fueron ajenos a ello y cuando retornó el servicio se pronunciaron. Un ejemplo evidente fue la influencer María Pía Copello, quien posteó un video en su cuenta oficial de Instagram que decía en la leyenda: “El que no sufrió por la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp que tire la primera piedra”. Además, añadió: “¿Qué usaste para poder contactarte con la gente del trabajo, familia o amigos? Yo usé Telegram ¿Ya son parte del grupo? Link en la bio”. De esa forma, contó que su mejor opción fue pasarse a Telegram para no estar desconectada.