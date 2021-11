Lilita de la Fuente: los rostros que protagonizaron comerciales de TV y a qué se dedican hoy

Hace unos días falleció Lilita de la Fuente, quien se hizo famosa en su niñez cuando protagonizó el comercial de la desaparecida Universal Textil. Su frase quedó grabada en la memoria de los peruanos que crecieron en los años 90: “Se mantiene joven aunque pasen los años”.

El divertido spot muestra a una niña con anteojos, sombrero de colores y un uniforme negro que promocionaba la perdurabilidad de los productos de la recordada empresa. Asimismo, participó en otros comerciales de la época como para La Danesa, Pepsi e incluso participó en el programa Nubeluz.

Al crecer, se convirtió en una exitosa empresaria del mundo fitness y vida saludable con su compañía “Lilita fit”. Sin embargo, el 19 de noviembre se confirmó la noticia de su rápida partida a los 37 años, a raíz de un paro cardíaco. “Te voy a recordar siempre así cuando salías en tus comerciales de Polystel y ahora cuando pudimos trabajar con el programa que tu creaste solita y lo hiciste realidad”, comentó un amigo cercano.

Sin embargo, Lilita de la Fuente fue uno de los varios rostros que marcaron la década antes de los 2000, una época donde reinaba Nubeluz y la Feria del Hogar. Conoce a sus protagonistas.

“Pásame la Manty”

La mantequilla más famosa del Perú fue la marca Manty gracias al comercial que crearon en los 90. La empresa encontró una peculiar forma de llamar la atención de los usuarios al crear un spot protagonizado por niñas que interpretaban a mujeres adultas y comentaban sobre sus hijos y otros temas mientras pedían “Pásame la Manty” y disfrutaban de unos panes con mantequilla.

Una de las protagonistas fue Rebeca Podestá, la niña con vestido rosa. Así fue como esta marca se convirtió en una de las más recordadas gracias a la ternura que emitían las pequeñas al jugar a ser mayores.

Así, como Lilita, Podestá también fue imagen de otras marcas como Vick Vaporub, Saga, Babysol, entre otros. Actualmente, es psicóloga de profesión especializada en sexualidad y terapeuta de parejas con más de 15 años de experiencia. También es madre de dos pequeños: Vicente y Aurelia.

Galleta Chomp Vainilla

En 1989, la empresa Fénix lanzó un comercial para promocionar la mítica galleta Chomp, que existe hasta la actualidad, y para ello convocó a varios infantes. Algunos de ellos fueron Milene Vásquez, quien era la principal del videoclip y vestía un atuendo con temática española.

“Era natural. Parecía pez en el agua. Un poco de nervios antes, pero con mucha naturalidad”, comentó Milene para una entrevista a Panorama en 2010, donde aseguró que se sintió cómoda y no se le dificultó interpretar al personaje. Un talento nato, pues es hija de los artistas argentinos Mabel Duclós y Osvaldo Vásquez.

También aprovechó para revelar detalles del recordado comercial, como el hecho de que ella no fue quien zapateó, sino que lo hizo una doble: “Yo ponía el rostro”. Milene decidió seguir el camino de la actuación y ha formado parte de varias producciones peruanas como Milagros, Qué buena raza, Eva del Edén y Pulseras rojas. Asimismo, también fue parte de proyectos para la pantalla grande como en la película Cementerio general 2 y ahora será parte del elenco de la serie web Voices que se estrenará en el 2022.

“Tiempo de amar”- Pepsi

La empresa Pepsi tuvo una época dorada a finales de los 80 e inicios de los 90, cuando producía diversos comerciales que quedaron en el corazón de los peruanos por las historias que contaba. Uno de ellos se llevó a cabo en 1987 con los protagonistas Rafael Plaza y Erika Stockholm.

El comercial tiene de fondo musical la canción “Tiempo de amar” de la banda de rock pop peruana We all together, inspirado en The Beatles. El videoclip muestra a una pareja adolescente y cómo evoluciona su amor pero siempre en cada toma con una gaseosa Pepsi en sus manos.

Al pasar de los años, la actriz Erika Stockholm, quien fue parte de la telenovela Carmín, se alejó de la pantalla chica, pero continúa ligada al arte. Es escritora y ha logrado llevar sus cuentos a la tablas. Uno de sus últimos cuentos fue “María Julia y el árbol gallinero”, e incluso el día de hoy, 27 de noviembre, realizará un show infantil por la Feria del libro del Bicentenario en el Auditorio Chabuca del parque Kennedy.

“Yungay”

En definitiva, uno de los comerciales más divertidos que se recuerda hasta el día de hoy fue el protagonizado por el actor Óscar Pacheco en 1999. Encarnó a un despistado vigilante a quien se le cruza una mujer extranjera y comienza a hablarle de forma apasionada.

El joven no entiende nada de lo que le dice la turista hasta que escucha una palabra que lo relaciona con una de las calles de Cercado de Lima. “Ah ya, jirón Yungay. Camina seis cuadras y volteas a la derecha”, se le escucha decir al actor como respuesta a la declaración romántica de la joven americana, la cual no entendió porque hablaba en inglés.

El propósito de este comercial era invitar al público de una ingeniosa forma a que compre el diccionario de inglés del Diario Ojo. Esta propaganda trascendió en el tiempo y por ello, en el 2018, el actor Pacheco volvió a interpretar al mismo personaje de guachimán, pero esta vez para la empresa Entel y con otro final, donde si entiende el mensaje y termina saliendo con la chica.

Ahora, el actor Óscar Pacheco continúa ligado al mundo escénico al tener su empresa llamada “Todoloteatral”, y también es el papá de una niña. “Ser ‘Yungay’ me cambió la vida. (…) Estoy dispuesto a continuar con el personaje, ya que realmente le tengo cariño”, dijo para una entrevista.

La sombrilla para Claro Perú

Este comercial fue un hit en el verano del 2008 en Perú. La empresa Claro creó un divertidísimo comercial titulado “El tema del verano”, con un single pegajoso que ponía a todos a bailar. Este clip también sirvió para lanzar a la fama a la modelo Vanessa Tello, quien mencionó para una entrevista a El Comercio en el 2011 que “no pensó que iba causar tanta sensación”.

En el video se aprecia a decenas de bañistas que disfrutan de un día de playa y a varias mujeres que corren por la arena con el clásico bikini rojo. “Este es el tema del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Te habla del sol, de la arena y de las olas, y tiene un estribillo que se te pega, que se te pega y nunca despega”, era parte de la letra del tema musical.

Tongo y su comercial para Telefónica

El divertido José Abelardo Gutiérrez Alanya, mejor conocido como Tongo, participó en un comercial para Telefónica en el 2008. El hilarante cantante cantó versos de su conocido tema “La pituca” dentro del videoclip, donde invitaba al público a utilizar los teléfonos públicos de la empresa.

Sin embargo, esa no fue su única participación como imagen de Telefónica, pues en total apareció en siete comerciales de la empresa española. Dos años después, la empresa Claro jaló al cantante de cumbia para convertirlo en su imagen al ver el jale que tenía. Actualmente, sigue ligado a la música, pero mantiene un frágil estado de salud, al estar recientemente hospitalizado por complicaciones debido a la diabetes, una enfermedad crónica que padece desde hace años.