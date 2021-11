Lesly Castillo regresa al Perú después de vivir varios meses en Estados Unidos

Por medio de su cuenta de Instagram, la conocida influencer Lesly Castillo compartió los momentos de su regreso a casa y el reencuentro con su familia. La exmodelo decidió regresar al Perú para pasar un tiempo con sus seres queridos y así poder presentar también a su pequeña recién nacida con la familia.

“Mis casas, mis amores, mis gatitos, mi amor. Felices de volver a casa”, señaló Lesly en una de sus historias, muy emocionada por estar de regreso nuevamente con su familia.

Como se conoce, Lesly Castillo vivió unos meses en los Estados Unidos junto a su hijas, y en su momento reveló que lo hacía en una enorme casa, lo cual dejó en shock a sus miles de seguidores en sus redes sociales. Además, la influencer no dudaba también en compartir los momentos románticos que pasaba junto a su esposo.

Lesly Castillo publicó por primera vez fotografías de su pequeña recién nacida

La modelo Lesly Castillo compartió con los seguidores de su cuenta de Instagram las fotografías de su segunda hija, a quien nombró como Chiara Evangelinee. Como se sabe, la influencer dio a luz hace poco en los Estados Unidos, a donde viajó junto a su esposo y su primera hija hace unos meses.

Castillo ya compartió varios momentos junto a su pequeña. “El amor más puro. Bienvenida, Chiara Evangelinee”, escribió en un mensaje, precisando el nombre de su pequeña.

Lesly Castillo luce sus últimos días de embarazo en los Estados Unidos

La influencer Lesly Castillo se mostró muy emocionada por la pronta llegada de su segunda bebé a este mundo. A través de su cuenta de Instagram, compartió la sesión de fotos que realizó para poder recordar su embarazo.

“Lo he hecho con mucho cariño, los vestuarios son de aquí, son de otro país, me averigüé quién era la mejor fotógrafa de New Jersey y yo creo que lo importante es que trabajé con gente profesional y espero que les guste”, sostuvo la modelo.