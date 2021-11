Juan Víctor Sánchez asegura que Andrea San Martín no lo dejar ver a su hija

Sigue la disputa. El empresario Juan Víctor Sánchez y la conductora Andrea San Martín no llegan a un acuerdo para que el padre de la menor vea a su hija fuera de la casa de la presentadora de La banda del Chino. En esta oportunidad, el joven denunció en sus redes sociales que no le permitían ver a la menor, aunque tenga un régimen de visitas que le daba licencia para verla con externamiento.

Esto se dio, luego de que el ex tripulante de cabina haya denunciado a la ex chica reality Andrea San Martín por violencia psicológica al no comunicarse con él para tocar temas relacionados a las visitas a su hija.

Juan Victor Sánchez envía indirecta a Andrea San Martín. Foto: Instagram/Juan Victor Sánchez

En esa oportunidad, el emprendedor Juan Víctor Sánchez señaló que “Según el régimen de visitas firmado el año pasado, el 18 de noviembre, me correspondía estar con mi hija el miércoles y jueves de la semana pasada, este martes, por hoy, y el próximo viernes, para pasar el fin de semana con ella”.

Además, añadió “Lamentablemente, no tengo contacto con la mamá de mi hija, no me responde los mensajes de WhatsApp ni las llamadas. No tengo idea de dónde está mi hija, no sé nada de ella”. El día de ayer, viernes 26 de noviembre, el padre de familia posteó en sus redes sociales un mensaje que decía: “Hasta cuándo..?”.

Juan Victor Sánchez anuncia que le ponen excusas para ver a su hija. Foto: Instagram/Juan Victor Sánchez

Horas más tarde, Juan Víctor afirmó: “Hoy fui por mi gorda por cuarta vez de acuerdo a régimen. A pesar que el régimen dice ‘con externamiento’ acepté ingresar y estar bajo las cámaras de vigilancia, con mascarilla y encerrado; sin embargo, ahora se me solicita una prueba COVID ya que ayer estuve en un restobar. Ahora, qué conveniente regresar de un viaje internacional y poder verla al día siguiente sin objeción de nadie en más de una oportunidad. Qué conveniente y la balanza se sigue inclinando hacía un lado!”.

La empresaria Andrea San Martín, por su parte, no se ha pronunciado al respecto y compartió imágenes de sus hijas llevando clases de canto en su casa.

Abogado de Andrea San Martín podría dejar de defenderla

El doctor Wilmer Arica, defensa legal de Andrea San Martín, aseguró que ha pensado en la posibilidad de dejar de defenderla por el cargamontón mediático al que se ve expuesta su clienta.

Así lo dio a conocer a una entrevista que le hizo el programa Amor y fuego, en donde también afirmó que los medios de comunicación en vez de apoyar a una mujer violentada lo que hacen es recordarle sus errores del pasado y juzgarla por eso lo que no ayuda a la situación legal de una persona.

Andrea San Martín llena de elogios a Sebastián Lizarzaburu

La conductora Andrea San Martín y el ex chico reality Sebastián Lizarzaburu visitaron el set de Mi mamá cocina mejor que la tuya con la finalidad de pasar un momento gracioso y demostrar sus dotes culinarios como pareja.

En ese sentido, la modelo San Martín aseveró: “Sebastián ha crecido mucho como hombre, pero mantiene su esencia infantil, que a mí me gusta, porque es buena para los niños”.