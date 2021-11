Joselito Carrera feliz por grabar telenovela en Televisa: “No tengo por qué presumirlo”

Joselito Carrera triunfa en México. El modelo y conductor peruano sorprendió al confirmar que grabó una telenovela en Televisa gracias a la llamada del reconocido productor Nicandro Díaz Gónzalez. Se trata de Mi fortuna es amarte, un proyecto televisivo en el que trabajan grandes estrellas de la actuación.

Contó que para él ha sido como un sueño cumplido. “Me fui a arriesgar como buen peruano emprendedor. Con el paso de los años preparé el material y decía que tengo que llegar (a México) en cualquier momento. Se abrió la puerta, pero sin tener un compromiso pactado acá”, expresó en una entrevista para Magaly TV, la firme.

Todo empezó cuando el productor Nicandro Díaz Gónzalez le dio la oportunidad de tener un papel en la historia de Mi fortuna es amarte . “Llego y me vuelvo a contactar con uno de los productores. Nicandro Díaz me dio la oportunidad de recibirme y me cita para Televisa en San Ángel”, agregó el presentador.

¿Qué personaje hizo Joselito Carrera en Mi fortuna es amarte?

Joselito Carrera detalló que interpretó al personaje del doctor Víctor Santillán en Mi fortuna es amarte. Pese a que las grabaciones de sus escenas duraron solo un día, el conductor se mostró muy emocionado.

“Me dijo que necesitaban grabar mañana. Me mandaron a vestuario, a diseño de imagen, a cortarme un poco el pelo porque tenía barba. Todo procedió, me pasaron el guion. No lo podía creer”, señaló.

Joselito Carrera habla de polémica de Rosángela Espinoza

Al ser consultado sobre la polémica que protagonizó Rosángela Espinoza, quien se lució en los estudios de Telemundo, pero luego el canal terminó negando que ella haya sido parte del sitio, Joselito Carrera opinó que es mejor calmar las emociones y aseguró que él toma con humildad este primer paso en su carrera actoral.

“Todos creo que nos dejamos llevar por las emociones, por lo que queremos sentir. Pero yo no tengo por qué presumir, nunca he presumido. A mí en caso me han enseñado a trabajar, a valorar y a que con esfuerzo consigas tus cosas”, sentenció.

Mi fortuna es amarte: actores

La telenovela Mi fortuna es amarte cuenta con famosos actores en su elenco, estos son algunos: Susana González, David Zepeda, Sergio Sendel y Carmen Salinas, quien ha sido retirada, debido a que sufrió un derrame cerebral.