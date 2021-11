Jessica Newton afirma que diseñadora del vestido de Janick Maceta lo imitó para Miss Kansas USA 2021

Este 27 de noviembre las redes sociales ardieron al presenciar una noticia de infarto. Resulta ser que la diseñadora del vestido de Janick Maceta para la gala del Miss Universo 2020 elaboró también un vestido para Miss Kansas EE. UU. para su participación en el certamen de belleza de este año.

Lo que llamó la atención fue que ambos vestidos lucen muy similares, por lo que cibernautas y admiradores de Janick Maceta percibieron que el vestido de Mis Kansas Gracie Hunt fue una copia de la vestimenta de la Miss Perú 2020.

Gracie Hunt comparte foto de su ostentoso vestido en sus redes sociales

La participante a Miss USA 2021 Gracie Hunt compartió un par de publicaciones en su cuenta de Instagram, en la que portaba un largo vestido plateado diseñado por Maritza Mendoza.

Los archivos audiovisuales fueron rápidamente compartidos por la cuenta de Instagram Apoyo Reinas Perú quienes dieron a conocer el hecho, pero mencionando que la concursante estadounidense vistió un diseño inspirado en nuestra Miss Perú 2020, Janick Maceta.

Sin embargo, fue la pronunciación de Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú, lo que acrecentó los señalamientos hacia la diseñadora Maritza Mendoza, pues la flamante figura de certámenes de belleza sostuvo que fue el diseño de la prenda fue una copia.

Miss Kansas USA luce vestido diseñado por diseñadora Maritza Mendoza en sus redes sociales. Foto: Gracie Hunt/Instagram

Jessica Newton se pronuncia y tilda de “malagradecida” y “oportunista” a Maritza Mendoza

La también empresaria Jessica Newton visualizó la publicación de la cuenta de Instagram de Apoyo Reinas Perú y dejó un contundente comentario en contra del trabajo de Maritza Mendoza, adjudicando que el vestido de Janick era el original y el de Gracie Hunt, una réplica .

El vestido original de Janick tiene puñeras, inspiradas en las puñeras de oro que utilizaban los incas. En tanto, el vestido elaborado para Miss Kansas USA no tiene los accesorios en las muñecas, pero sí posee detalles en las mangas.

En respuesta al comentario de un usuario de Internet que manifestaba que el trabajo de la diseñadora en cuestión era una copia, Jessica Newton aseveró: “No respeta nada ni a nadie, debo reconocer que debí escuchar a Romi Lozano y lamento no haberlo hecho. Agradezco que Janick Maceta me haya hecho ver la realidad y no quiero volver a tener a esta señora malagradecida y oportunista nunca más cerca de mí, detesto a los mentirosos ”.

Usuarios de Internet evidencian la impactante similitud entre los vestidos de Janick Maceta y Gracie Hunt. Foto: Apoyo Perú Reinas/Instagram