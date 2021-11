Giuliana Rengifo responde al ser acusada de hablar de Alfredo Zambrano para promocionar canción

Giuliana Rengifo continúa dando de qué hablar tras el lanzamiento de su nuevo tema y la revelación del vínculo amoroso que tuvo con Alfredo Zambrano. Recientemente, la cantante de cumbia volvió a activar los comentarios en su cuenta oficial de Instagram y recibió un mensaje en el que una usuaria la acusó de haber mencionado al esposo de Magaly Medina con la única intención de promocionar su carrera musical.

“Gracias a todos por hacer de mi nueva canción viral en TikTok”, escribió la exintegrante de Agua Bella, junto a un clip al ritmo de su tema “Qué poca”. Ante ello, la cibernauta le comentó: “Claro pues, eso es lo que causas después de tantas habladurías en estos días. Ahí están los resultados, eso es lo que querías conseguir”.

Sin embargo, Giuliana Rengifo decidió no quedarse callada ante las críticas y respondió a su detractora con un contundente mensaje en Instagram. “La canción es buena y mis seguidoras verdaderas, y las nuevas que se unen, lo saben. Gracias por estar atenta a mi vida”, aseveró la intérprete.

Giuliana Rengifo responde a críticas en Instagram. Foto: Giuliana Rengifo/ Instagram

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Alfredo y Giuliana?

Al ser consultada por las cámaras del programa Día D, Magaly Medina aseguró que no le molesta que Alfredo Zambrano haya tenido un amorío con Alfredo Zambrano, ya que esto ocurrió cuando ella estaba separada del notario.

“Lo que haya podido hacer hace años, cuando estaba soltero, me llega altamente, no fue en mi año, cada uno hacia lo que tenía que hacer. Él es hombre, ni si quiera le preguntes porque no tiene memoria”, aseveró la presentadora de espectáculos.

¿Cuántos seguidores tiene Giuliana Rengifo en Instagram?

Actualmente, Giualiana Rengifo cuenta con más de 119.000 seguidores en Instagram. A diario, la popular cantante de cumbia comparte fotos de sus presentaciones, videos de Tiktok e imágenes de las actividades que realiza en su hogar.