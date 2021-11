Gisela Valćarcel sube foto en mototaxi con frase motivadora, pero usuarios la trolean

La dueña de GV Producciones, Gisela Valcárcel, publicó un fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde posa junto a un mototaxi de manera reflexiva y deja un mensaje para sus seguidores queriendo empatizar con ellos; sin embargo, nada salió como lo planeaba y, por el contrario, recibió críticas y burlas de quienes comentaban el post.

Gisela Valcárcel presume su humildad al posar junto a mototaxi. Foto: Instagram/Gisela Valcárcel

La imagen iba acompañada de una leyenda que decía: “No eres lo que tienes. Ningún auto o marca de cartera define quién eres tú. Con auto, mototaxi, taxicholo o lo que tengas, procura respetarte para que te respeten y amarte para que te amen .¡Tú eres tu Gran Marca y con eso basta y sobra! ¿verdad? ¡Vamos por este día!”.

No obstante, los comentarios que recibió Gisela Valcárcel de sus seguidores no eran tan recíprocos con ella. Entre los más resaltantes, decían: “Solo hay que hacer lo correcto, no aparentarlo...”, “Empieza a llegar al canal en tu moto taxi y te creo Sonia!!!”, “Habló la hipocresía echa persona!! Si actuarías de la manera la cual predicas... Te creería, pero como eres Gisela todos sabemos que NO!!”, “No es necesario tomarte este tipo de fotos para dar a entender lo que dices. Todo se predica con el ejemplo diario”, “Ni tú misma te lo crees fingisela” y más.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel anuncia que ya finalizaron las votaciones de El artista del año

Sus amigos más cercanos y otros seguidores, por el contrario, mostraron su apoyo y coincidieron en lo dicho por la conductora, de acuerdo a lo que comentaron.

Gisela Valcárcel contó que ya finalizaron votaciones para El artista del año

Elías Montalvo y Ruby Palomino competirán para salvarse de la sentencia en la tercera gala de El artista del año este sábado 27 de noviembre. Para ello, deben tener el apoyo de sus seguidores, quienes elegirán quien continúa de acuerdo a su respaldo.

La conductora del espacio televisivo, Gisela Valcárcel compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram que asegura: “Cerraron las votaciones, díganme que votaron por favor”. Con esto, todo estaría definido y no hay marcha atrás.

Rodrigo González pide revelar el resultado completo de El artista del año

Tras la repentina eliminación del cantante Christian Domínguez de El artista del año frente a Elías Montalvo, quien revolcó en votación al líder de La gran orquesta obteniendo el 85% de preferencia frente a el 15%, el conductor Rodrigo González mostró su disconformidad.

Por ello, señaló: “Si Ruby tiene seguidores también sería bueno que vayan y voten por ella... También sería bueno que muestren de qué manera es la transparencia, porque la única manera de cerrar bocas es con pruebas, de qué manera se realiza la votación y que muestre todo con transparencia”, comentó el conductor.