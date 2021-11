El ‘Cholo’ Mena desea trascender en su trabajo: “Busco ir más allá de las redes sociales”

El youtuber peruano Gabriel ‘Cholo’ Mena te trae las fijas para elegir al restaurante que se acomode al antojo que tienes en este momento. Este comunicador descubrió su pasión por el mundo de YouTube hace 11 años, cuando una lesión en su rodilla lo obligó a separarse de su sueño de convertirse en deportista. “Tras esa fractura me quedé en cama tres meses. En ese tiempo agarré la cámara que me había comprado en uno de mis primeros trabajos e inicié a grabarme”, dijo para una entrevista al diario Ojo.

Actualmente, el youtuber y locutor de radio realiza contenido enfocado en el rubro gastronómico y se encarga de recomendar a su casi medio millón de seguidores sobre dónde podrían ir si tienen ganas de un buen ceviche, un rico pollo a la brasa o dónde pueden encontrar el mejor pan con chicharrón. Sin embargo, el ‘Cholo’ Mena tuvo que superar varios baches para llegar hasta donde está y entender cómo su contenido impacta de muchas formas.

El youtuber califica un pan con pejerrey que se vende a 16 soles en un restaurante limeño. Foto: captura de El Cholo Mena/YouTube

El enemigo de un peruano es otro peruano

Cuando fue consultado sobre cómo se siente de ser considerado “el youtuber gastronómico más famoso del país”, el ‘Cholo’ Mena sorprendió al dar una respuesta agridulce. “Aquí todos son bien ‘pincha globos’. Haces algo o te condecoran con algo y no hay apoyo. En lo personal, sí me gusta bastante porque sé que no tiene que ver por la cantidad de visitas o suscriptores, es el impacto que tengo”.

También mencionó que ahora su objetivo no se encuentra en ser uno de los youtubers con mayor cantidad de vistas, sino de trascender a la vida real. “No soy el más viral, pero —cuando saco un video— el 30% de los que lo ven van al restaurante. Eso me emociona porque ayuda a los emprendimientos chiquitos y a las familias. Antes buscaba el número, pero me di cuenta de que va más allá de eso”, comentó para Ojo.

El trabajo duro detrás de un exitoso canal de YouTube

Al ‘Cholo’ Mena le fue difícil reconocer sus logros debido a los haters. “Llevo 11 años dedicado a esto. Me he desvelado, estresado y sacado la mugre, mínimo tengo que reconocer todo lo que he logrado. Tengo gente de peso gastronómico a nivel mundial que me escribe y quiere que vaya a su restaurante. Cuando te lo dicen los más grandes te la crees”, expresó.

En algún momento de su trayectoria, el comunicador que también locuta para la radio Studio 92 reveló que, por más que intente ignorar comentarios negativos, en algún punto le llega a afectar, pero se repone rápidamente porque “la vida es muy corta”. También, le hace sentir mejor la oleada de personas que lo apoyan y así se reconforta.

Cómo impacta la visita de El ‘Cholo’ Mena a un local

Gabriel Mena no solo acude a reconocidos restaurantes, sino que también le fascina conocer nuevos points de emprendedores para que más gente sepa que hay lugares de sobra para ir a comer y que no es necesario gastar un montón para poder tener un plato de calidad.

El 'Cholo' Mena busca ayudar a emprendedores llegar a más comensales con sus videos. Foto: El 'Cholo' Mena/ Instagram

Uno de los casos donde confirmó que es una referencia para sus seguidores fue cuando apoyó a una familia que hacía panetones morados. “A mí me gustó y les hice un vídeo. Pasaron de vender 20 a tener una cola afuera de su punto de venta. Actualmente tienen un camión. Eso es lo que busco: ir más allá de las redes sociales”, dijo.

Asimismo, es consciente de que, si bien puede dar chamba, también puede quitarla sin querer cuando califica al local que visita, por ello toma sus precauciones. “Cuando voy a un restaurante las personas tienen miedo, pero yo los tranquilizo. Igual si no me gusta la comida, no subo el video (...). Por eso no subo negocios con bajo puntaje”, comentó el ‘Cholo’ Mena.

El ‘Cholo Mena’ degustó los platos del restaurante de Luisito Comunica en Perú

Luisito Comunica abrió un restaurante llamado Fasfú Burguers en Lima, Perú. Ante esta noticia, diferentes youtubers e influencers decidieron conocer el nuevo spot del querido ‘Rey palomo’. Uno de los primeros fue Gabriel Mena mejor conocido como ‘Cholo Mena’, quien se hizo conocido por rankear diferentes locales culinarios, platos de comida y convertirse en un referente para sus seguidores.

El locutor de la radio suele brindar un puntaje de la comida que prueba para orientar a sus seguidores. Después de probar casi todo el menú disponible, que son básicamente hamburguesas, papas y postres, el resultado final fue 7 de 10 puntos.