Darlene Rosas muestra imágenes de su boda con Ricardo Oviedo

La ex chica reality Darlene Rosas contó hace un tiempo por sus redes sociales que muy pronto contraería matrimonio con el publicista Ricardo Oviedo. De hecho, hace unos meses viajaron a la ciudad de Miami para celebrar su despedida de solteros.

Para sorpresa de sus seguidores, el 26 de noviembre la actriz Darlene Rosas unió su vida con su prometido, con quien convive hace algunos años en tierras aztecas. Así lo dio a conocer con un video que subió a sus cuentas de Instagram y TikTok con la siguiente leyenda: “Nosotros bronceándonos mientras nuestros invitados están alistándose para nuestra boda”.

La modelo compartió las historias que publicaron sus amistades más cercanas que asistieron a la ceremonia, horas más tarde. Como se vio en imágenes, el matrimonio se realizó en una playa que, al parecer, queda fuera de Perú. Además, se pudo apreciar a Darlene Rosas entrando al lugar de la mano de su padre.

Darlene Rosas celebró su despedida de soltera

La modelo y su novio Ricardo Oviedo viajaron a Miami, Estados Unidos, para celebrar su despedida de solteros. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde colgó una imagen besándose con su pareja que contenía la siguiente leyenda: “¡Despedida de solteros! Hay que despedirnos bien, porque te aseguro que de esta no te escapas”.

Como se conoce, la ex chica reality se mudó a vivir a México con su pareja para seguir impulsando su carrera actoral en tierras mayas.

Darlene Rosas compartió cómo México afronta la COVID-19

Desde hace dos años atrás, la actriz Darlene Rosas radica en México, a donde se mudó por motivos laborales y profesionales. Por ello, la modelo pasó toda la primera parte del confinamiento en dicho país.

En su cuenta oficial de Instagram, escribió sobre la situación que viene atravesando: “Ya entramos a la fase II aquí en México. Les confieso que tengo un poco el corazón en la garganta (...) Aquí en México he aprendido a ser más fuerte, a enfrentar, a compartir (...) Aquí me reencontré”. Asimismo, añadió: “Es un país que sin ser mío, lo amo. No sé cuánto dure esto, pero aquí estoy para enfrentar lo que venga, como he aprendido a hacerlo. Sé que cuando todo esto acabe, el mundo será más fuerte, más sabio, más generoso y compasivo. Al final no somos de un país, somos de todo, ahora más que nunca, somos uno contra este virus. #FuerzaMéxico #México”.