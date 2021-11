Brit Awards: Brian May criticó la eliminación de las categorías por género

Brian May, guitarrista de Queen, criticó a los BRIT Awards por eliminar las categorías de premios específicas de género. Asimismo, el músico sugirió que la banda se habría visto “obligada” a tener miembros de bandas transgénero y multirraciales si existieran en la actualidad.

¿Qué dijo Brian May, de Queen?

Para una entrevista con el portal The Mirror, May tuvo duras palabras para los organizadores de los Brit Awards. El guitarrista dijo que este cambio en las categorías específicas para hombres y mujeres son equivalentes a una violación de la libertad personal.

“La gente tiene miedo de decir lo que realmente piensa”, dijo May para referirse a la “atmósfera de miedo” que está plagando a la sociedad. El artista se animó a dar el supuesto ejemplo de lo que pasaría con Queen si es que existiera en la actualidad.

El músico dijo que la banda “se vería obligada a tener personas de diferentes colores y sexos” si fueran una banda contemporánea. Esto fue catalogado por prensa mundial como un comentario con “falta de tacto”.

Además, May insistió que la eliminación de estas categorías solo refuerzan la discriminación. “Por ejemplo, Freddie vino de Zanzíbar, no era británico, no era blanco como tal, a nadie le importa, nunca nadie lo discutió. Era músico, era nuestro amigo, era nuestro hermano. No tuvimos que detenernos y pensar: ‘Oh, ahora, ¿deberíamos trabajar con él?’”, comentó el músico.

El músico admitió sentirse asustado de “tener que pensar en todo” al hacer música actualmente.

Brian May es elegido el mejor guitarrista de todos los tiempos

Brian May, integrante de la famosa banda inglesa Queen, fue elegido como el mejor guitarrista de todos los tiempos, según los lectores de la revista británica Total Guitar.

“Estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera”, declaró Brian May al mismo medio de comunicación.