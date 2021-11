Albert Sánchez, el ‘Roberto Carlos’ que asombró en Yo soy: grandes batallas internacional

Yo soy: grandes batallas internacional ha generado diversas reacciones cada noche con las presentaciones de cada uno de los participantes que se encargan de personificar a su artista favorito. En un inicio ocurrió el enfrentamiento entre imitadores peruanos; sin embargo, desde hace unos días, los intérpretes han sido desafiados por concursantes de diferentes países.

Los primeros fueron ‘Axl Rose’ y ‘Slash’, quienes lograron quedarse como consagrados luego de enfrentarse al imitador del vocalista de Amén. Tras ello, llegó la participación de ‘Ricardo Arjona’, quien se batió en duelo con el imitador de Celia Cruz. No obstante, uno de los retadores que más impactó ha generado es ‘Roberto Carlos’, quien pisó el escenario de Latina para quitarle el sillón rojo al dúo ‘Pimpinela’.

Luego de interpretar “Tú eres mi amigo del alma”, los jurados del reality de canto se rindieron ante el talento del colombiano, quien se llevó los mejores halagos de los jueces. Además, por unanimidad, el imitador de Roberto Carlos se volvió uno de los consagrados de Yo soy: grandes batallas internacional. Pero muchos se preguntan quién es el concursante que ha revolucionado el programa. Aquí te lo contamos.

Imitador de Roberto Carlos fue ganador en Yo me llamo 2020, programa de Colombia emitido por el canal Caracol. Foto: Albert Sánchez/Instagram

¿Quién es Albert Sánchez, imitador de Roberto Carlos?

El joven imitador de Roberto Carlos es natural de Colombia y fue participante del programa Yo me llamo 2020, reality emitido por canal Caracol. Tras recibir el apoyo de dos millones de televidentes, Albert Sánchez se hizo merecedor del premio mayor de la competencia. Desde su primera audiencia, el imitador se perfiló como uno de los favoritos de la temporada.

La historia de éxito del cantante de solo 24 años empezó en Itagüi, Antioquia, cuando dirigía un coro para niños. En ese entonces, decidió buscar canciones para cantar con sus alumnos y encontró al cantautor brasileño Roberto Carlos.

“Un día me puse a buscar canciones sobre la amistad. Entonces, encontré ‘Un millón de amigos’ y la cantamos. Desde ahí empecé a buscarlo y me enamoré de su música”, dijo el joven durante entrevista con El Espectador.

Con el pasar del tiempo, el artista fue aprendiendo el color de voz del brasileño. Ya en 2019 decidió presentarse en la audición de Yo me llamo. “Desde hace unos dos años y medio comencé a preparar el personaje, pero nunca me presenté como él. Yo daba serenatas en cumpleaños y fechas especiales, con pistas o mariachis. Me ganaba 10.000 pesos por serenata, pero a Roberto Carlos lo tenía como un tesorito que no mostraba”, expresó.

Albert Sánchez, imitador de Roberto Carlos, espera ser el ganador de Yo soy grandes batallas internacional. Foto: Albert Sánchez/Instagram.

¿Qué dijo el imitador de Roberto Carlos a los concursantes de Yo soy: grandes batallas?

Albert Sánchez, quien da vida a Roberto Carlos en el programa de imitación, dejó en claro a los demás participantes que pondrá todo su esfuerzo en cada presentación porque piensa ser el ganador Yo soy: grandes batallas internacional. No obstante, el colombiano es consciente de que en Perú existe un gran nivel de desenvolvimiento de cada uno de los concursantes.

“Hace tiempo sigo Yo soy y estoy sorprendido con el nivel de imitación de los participantes peruanos, pero sé que la competencia no será fácil; estará muy peleada. Prometo entregar en este escenario mi corazón y alma para dejar en alto el nombre de este gran artista y cumplir con la expectativa que tienen de esta imitación”, dijo el joven en su previa presentación de Yo soy.