Yahaira tras críticas por su versus con Estrella: “El comentario que más me interesa es el de Sergio George”

Yahaira Plasencia fue derrotada por Estrella Torres en el primer versus de El artista del año. Tras ello, la salsera ha recibido muchas críticas por su desenvolvimiento en el programa. Sin embargo, la cantante aseguró no sentirse afectada por esos comentarios y afirmó que solo le interesa la opinión de su productor, Sergio George, quien elogió su última presentación.

“ Como he recibido comentarios negativos, también he recibido comentarios positivos y de gente super profesional en la música, como productores y cantantes que no son de Perú, pero el comentario que más me interesa es el de Sergio George, a quien le encantó mi presentación . Siempre habrá gente malintencionada que va a hablar, es parte de la carrera”, mencionó en una entrevistas brindada a GV Producciones.

Por otro lado, la intérprete de “Cobarde” contó que se está esforzando mucho en sus ensayos y aseguró que este sábado sorprenderá con uno de los grandes éxitos de Thalía.

“Mis ensayos van super bien, este sábado voy a sorprender con un pop latino de Thalía. Me estoy esforzando mucho, porque van a calificar más el baile, y es más complicado porque igual tenemos que cantar. En esta tercera gala tengo que estar más relajada porque en mis primeras presentaciones he estado nerviosa y eso me ha jugado en contra”, sostuvo.

Yahaira Plasencia Foto: captura América TV

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre la sentencia de Elías Montalvo y Ruby Palomino?

Este sábado Elías Montalvo y Ruby Palomino se enfrentarán para salir de sentencia en El artista del año; por ello, Yahaira Plasencia mencionó que cualquiera podría quedarse en la competencia.

“Los dos son super buenos, que gane el mejor. No importa la experiencia que tengas en el escenario, ni cuánto tiempo tengas en el medio, lo que importa es lo que hagas en la pista esa noche. Además, no olvidemos que se quedará en competencia a quien el público más apoye, las reglas siempre han sido así, no es nada nuevo”, comentó.

Ambos competidores se encuentran en sentencia. Foto: captura de América TV

Yahaira Plasencia sobre la visita en el camerino que le hizo Pancho Rodríguez

Pancho Rodríguez sorprendió al contar que visitó a Yahaira Plasencia en su camerino de El artista del año. Como se recuerda, en reiteradas oportunidades se les habría vinculado, sin embargo, la salsera aseguró que solo existe una linda amistad.

“Somos muy buenos amigos con Pancho, hay una bonita amistad, él sabe que lo quiero un montón”, dijo.