Susy Díaz revela dos propuestas que presentaría para ser alcaldesa de Lima en 2022

Hace algunos días, Susy Díaz sorprendió a propios y extraños al anunciar que posiblemente se presente a las elecciones para la alcaldía del año próximo, pues el partido político de nombre Ya Perú le ofreció un lugar en sus filas para postular al sillón municipal. Frente a ello, la exvedette expresó en la última edición de Amor y fuego las propuestas que tienen en mente y aseguró que está deseosa de ponerlas en práctica.

La madre de Flor Polo no tiene experiencia como alcaldesa, pero fue congresista de Lima por el partido Movimiento Independiente Agrario para el período parlamentario de 1995 a 2000.

“Yo no tengo experiencia en la alcaldía, pero como congresista sí tengo experiencia. Tuve 120 proyectos de ley y me aprobaron 34 proyectos, y pensaban que no iba a hacer nada. Demostré dentro del Congreso que sí hice mucho”, dijo la personalidad de televisión a Amor y Fuego.

Susy Díaz reveló dos de las que serían sus propuestas como alcaldesa

En la nota emitida por Amor y fuego, Susy Díaz fue consultada por la reportera de dicho programa sobre cuáles serían algunas de las propuestas que llevaría a cabo como regidora.

”Primero llenaría de flores, como una casa que uno quiere que esté linda. Luego, la seguridad ciudadana, los rateros, con los que ya uno no puede salir”, sostuvo Susy.

Susy Díaz recorre las calles con un polo del partido político del que sería imagen

La rubia hizo un breve trayecto por las calles de Lima vistiendo un polo morado con el estampado del logo de la agrupación política de la que sería imagen, mientras consultaba a los transeúntes si apoyarían una eventual candidatura suya al sillón municipal.

Las personas con las que se cruzó la alentaron a que postule a la alcaldía y resaltaron los logros y aptitudes que Susy habría tenido en el pasado.