Shirley Arica molesta con Sebastián Tamayo: “No quiero saber más de él”

Terminó el ‘Sebasley’. En el capítulo 102 de El poder del amor, Sebastián Tamayo decidió dar punto final a la relación que tenía con Shirley Arica, pese a que días antes se mostraron muy seguros de estar juntos. Horas antes de la emisión de dicho episodio en YouTube, la peruana aclaró que no tiene nada que ver con el colombiano.

Mediante su cuenta de Instagram, la popular ‘Chica realidad’ pidió a sus seguidores que la dejen de vincular con Sebastián Tamayo. Según dijo, ella tiene fuertes motivos para no querer saber más del colombiano .

“Les voy a agradecer de corazón que dejen de vincularme con Sebastián. No me di cuenta de la historia que subí porque inició con otra imagen. Solo dejo claro que no quiero saber más de él y suficientes razones tengo. Espero me entiendan, gracias”, escribió la peruana en Instagram, donde cuenta con más de 1,7 millones de seguidores.

Shirley Arica dice que no quiere saber nada más de Sebastián Tamayo. Foto: Instagram

Sebastián Tamayo terminó con Shirley Arica

El colombiano decidió terminar su romance con Shirley Arica porque se dio cuenta que la peruana es mucho para él, tal como lo afirmó el ecuatoriano Ricardo Delgado días atrás. “Yo no soy suficiente hombre para estar contigo. Me queda grande”, expresó Sebastián. “Sí, ya me di cuenta, cambias de opinión constantemente”, respondió la modelo.

“Ahora soy yo el que no está seguro (de la relación). Mi lugar no es aquí, perdón por hacerte perder tanto tiempo. Eso no quita que te quiero. Lo único que he sido es ser un estúpido (...) No tengo lugar en esta casa, no lo merezco. Mereces algo mejor que yo”, añadió Tamayo.

Para sorpresa de muchos, Shirley Arica se mostró muy calmada, pero no dejó de decir lo que siente. “No jugaste con mi tiempo para nada, despreocúpate por eso, jugaste con lo que siento que es peor. Pero te salió bien, te salió perfecto porque te lo creí. Qué chimba de papel y de actor eres”, añadió.

¿Sebastián Tamayo y Vanessa Claudio tienen un romance?

Antes de la emisión del capítulo 102 de El poder del amor en YouTube, Sebastián Tamayo recibió muchas críticas en su cuenta de Instagram, ya que se especuló que el colombiano decidió terminar con la peruana por Vanessa Claudio, conductora del reality que se graba en Turquía y que cuenta con participantes de 11 países.

Muchos usuarios le dijeron que estaba bien que haya sido eliminado de El poder del amor.

Sebastián Tamayo recibe críticas por terminar con Shirley Arica. Foto: Instagram

La puertorriqueña Vanessa Claudio tampoco se libró de las críticas. “Poco profesional”, “¡Confirmadísimo! Esta señora no sabe qué es un trabajo... ¿si la botan a ella de paso”, “Cómo te puedes meter con un participante, en la próxima temporada que te saquen por cero profesional” y “Por qué te metiste con Sebastián, si querías estar con él normal, pero eso no es ser profesional #fuerzashirley”, manifestaron algunos cibernautas de Instagram.