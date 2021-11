Sebastián Tamayo termina con Shirley Arica: “No soy suficiente hombre para estar contigo”

En el último capítulo de El poder del amor, emitido en la madrugada de este viernes 26 de noviembre, Sebastián Tamayo decidió ponerle punto final a la relación que tuvo con Shirley Arica, pese a que en los últimos días se les vio mucho más tranquilos, sin ningún tipo de enfrentamiento.

El participante colombiano de El poder del amor inició su discurso asegurando que lo que dijo Ricardo Delgado era verdad. “Yo no soy suficiente hombre para estar contigo. Me queda grande”, expresó Sebastián, a lo que Shirley Arica respondió: “Sí, ya me di cuenta, cambias de opinión constantemente”.

“Ahora soy yo el que no está seguro (de la relación). Mi lugar no es aquí, perdón por hacerte perder tanto tiempo. Eso no quita que te quiero. Lo único que he sido es ser un estúpido (…) No tengo lugar en esta casa, no lo merezco. Mereces algo mejor que yo”, continuó Tamayo.

Shirley Arica a Sebastián: “Has jugado con lo que siento”

En esta oportunidad, la popular ‘Chica realidad’ se mostró muy serena con la decisión del colombiano, pero no dejó de decir lo que pensaba. “No has jugado con mi tiempo para nada, despreocúpate por eso, has jugado con lo que siento, que es peor. Pero te salió bien, te salió perfecto porque te lo creí”, indicó. “Qué chimba de papel y de actor que eres” , añadió.

“Espero que algún día me perdones por la persona que soy (…) Yo solo estaba fingiendo, porque nunca estaba seguro”, manifestó Sebastián Tamayo sobre cómo se sentía. “¿No estuviste seguro? Eso nunca me lo dijiste. Ya está, tranquilo, no has matado a nadie, no tienes necesidad de ponerte a llorar”, dijo por su parte la peruana.

El colombiano se mostró preocupado por cómo quedará su imagen ante la audiencia de El poder del amor y pidió a Shirley Arica que ella se encargue de contarle a las chicas sobre dicha decisión; dando a entender que voten para que él sea eliminado, pues hay otras personas que merecen estar en la casa de El poder del amor.

Shirley Arica y Sebastián se habían reconciliado

Al inicio de la semana, Shirley Arica y Sebastian Tamayo se mostraron muy unidos. La peruana fue muy directa con el colombiano y le preguntó si él estaba enamorado de ella, pero él no le dio una respuesta correcta. Solo definió lo que era el amor. “Es preocuparte por la persona, querer que esté bien, que te duela si está triste”, resaltó.

“Creo que estamos siendo realistas porque nos queremos y que no importa nada más que querernos”, declaró Sebastián Tamayo sobre la oportunidad que se había dado junto a la peruana en El poder del amor.