Rodrigo González pide revelar resultados de votos en versus de El artista del año

Rodrigo González, conductor de Amor y fuego en Willax, opinó en su programa sobre los elogios de la conductora de El artista del año, Gisela Valcárcel, al participante Elías Montalvo, quien este sábado 27 se enfrentará a Ruby Palomino por la permanencia en el reality. Desde su tribuna, el comunicador no se guardó nada y se dirigió de forma tajante a ella y su equipo de producción.

El denominado ‘Peluchín’ señaló que el espacio de América TV debe ser transparente con su público y revelar los resultados de las votaciones que se generarán tras el duelo de canto, baile y actuación.

Esto dijo Rodrigo González

“Eso también pasa, si el público no vota y lo harían ellos, también dirían, entre la producción están arreglando para que gane alguien, porque son parte del equipo de la Gisela. Y si lo hacen por el público, no es justo, porque gana el que tiene más seguidores y no el que tiene más talento, y la verdad nunca nadie va a estar contento porque siempre va a haber algo que decir”, agregó.

“Si Ruby tiene seguidores también sería bueno que vayan y voten por ella... También sería bueno que muestren de qué manera es la transparencia, porque la única manera de cerrar bocas es con pruebas , de qué manera se realiza la votación y que muestre todo con transparencia”, agregó Rodrigo González.

¿Gisela adelantó quién ganaría El artista del año?

En otro momento, Amor y fuego mostró las respuestas de Gisela Valcárcel a usuarios sobre Elías Montalvo, de quien dijo podría llegar a la final.

“Ahora te toca votar, si para ti Rubí es la favorita puedes votar todos los días hasta el viernes por ella, es gratis, permiten un voto por día Hazlo y apoya, nunca se queden con los brazos cruzados, pierde el que cree que pierde... No, si Elías gana, la copa la doy yo, porque ustedes lo eligieron”, dijo Valcárcel en sus redes sociales.