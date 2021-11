Olga Zumarán cuenta su historia de todo lo que vivió para superar el cáncer

La actriz que interpretó a la mamá de las ‘chicas terremoto’ en Así es la vida, Olga Zumarán, se presentó en el programa ATV Noticias edición matinal para contar cómo fue su lucha contra el cáncer de inicio a fin. De esa forma, indicó que busca servir de ejemplo para que muchas personas puedan detectar una enfermedad similar a tiempo a través de la prevención.

La también exmodelo confesó que es una paciente responsable que hace sus exámenes generales cada año sin olvidarse, porque es la mejor manera de mantenerse saludable. Asimismo, mencionó que descartó el cáncer de cuello uterino con una colposcopia y dos biopsias.

Al ser consultada si su condición de cáncer estaba avanzando, la ex reina de belleza afirmó: “No, felizmente no, pero ahí no te dicen. Asimismo, confirmó que apenas le informaron que era paciente posivita, la pasó muy mal anímicamente. Por ello, añadió: “Cuando me dijeron que era positivo para cáncer sentí que me moría. Tuve un mareo como de tres días, pero yo soy una mujer y ya no pienso tener más hijos. Por ello, accedí sacarme el útero. Me quedé pensando y dije que primero está mi salud. Además, si me sacaban todo ya no iba a tener ningún riesgo”.

El doctor Brady Beltrán, jefe del área de oncología en el Hospital Rebagliati, también acompañó a la artista y contó que la operación que le hicieron para curarla fue la histerectomía. El procedimiento implica la extirpación del útero junto a cualquier otro órgano o tejido comprometido.

Recordó que la actriz Olga Zumarán tiene que hacerse sus revisiones médicas constantemente para evitar cualquier otra manifestación de esta enfermedad. Además, se promocionó la vacuna contra el Papiloma humano que evita contagios en la vida adulta de las mujeres. Esta inyección es distribuida por el Estado de manera gratuita en niñas mayores de 9 años.

Adolfo Chiuman mostró su apoyo a Olga Zumarán

El actor Adolfo Chiuman dio una entrevista a días de cumplir 73 años En ella, también habló de cómo le afectó la pandemia psicológica y emocionalmente.

Asimismo, brindó su apoyo a quien fue su compañera de trabajo y estaba pasando una crucial prueba en su vida, Olga Zumarán, al enfrentarse al cáncer: “Lo leí en las noticias, me dio una gran pena. Estoy seguro (de) que se va a recuperar, Olga es una mujer luchadora y gran persona”.

Olga Zumarán reveló que tiene cáncer

La ex reina de belleza Olga Zumarán sorprendió a todos al confesar que padecía cáncer de cuello uterino. Señaló que ponía de su parte para mostrarse lo más optimista y superar esta enfermedad lo más rápido posible. Lo primero que deben hacerle es operarle para retirarle el útero y luego deberá llevar quimioterapias.

“Trato de estar bien, pero no voy a negar que tengo miedo, sé que todos vamos a partir en algún momento. Sin embargo, mi miedo es por dejar a mi hijita, que tiene 21 años. Claro, ella tiene a su papá que vive en España, a donde pronto irá para continuar sus estudios de audiovisuales y estoy tomando las cosas con calma”, afirmó en ese momento la actriz.