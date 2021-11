Magaly Medina a Jamila Dahabreh: “No usamos la profesión para portarnos como delincuentes”

Magaly Medina respondió fuerte y claro a las acusaciones de Jamila Dahabreh contra su equipo de trabajo durante la emisión de su programa del último jueves 25 de noviembre. El enfrentamiento entre ambas figuras públicas empezó cuando la conductora criticó la presentación de la colección de ropa de la modelo en Dubái.

“Acá no andamos con la chaveta escondida, nosotros no usamos la profesión para portarnos como delincuentes. Yo no obligo a nadie a venir a mi programa, él que quiere venir que venga, él que no, ahí está la puerta, la calle, hay otros programas donde pueda ir y sentarse. Yo no obligo a nadie y tampoco hago chantaje (...) Yo no soy revanchista ni de venganzas, yo de verdad no guardo rencores a la gente, por más que me ataquen y me digan cosas, eso no me fastidia” , expresó.

Además, la presentadora de espectáculos aseguró que cuando emite un reportaje en su programa no quiere decir que tenga algo en contra de ese personaje. “Yo no me prendo con nadie, yo no tengo esa mala costumbre de prenderme por razones oscuras con alguien. Lo que es criticable, es criticable, tan simple como eso. Son cosas personales y no tengo nada personal con las personas que aparecen en mi programa” .

¿Qué dijo Jamila Dahabreh tras las críticas de la esposa del notario?

Luego de que la conductora opinara sobre la participación de la modelo en Dubái, la empresaria escribió en su cuenta de Instagram. “Yo no me meto con nadie, no hablo de nadie y así soy feliz. Jamás iré a tu programa a hablar de lo que quieres que hable, lo siento más bien. Dile a tus reporteros que dejen de acosarme diciendo que vaya a tu set a atacar a la gente que tú odias”.

Magaly Medina cuestiona presencia de la modelo en Expo Feria Dubái

Tras la participación de Jamila Dahabreh, le llovieron criticas a la empresaria y la presentadora de televisión opinó al respecto. “Decir la verdad no es destruir, ella no es una diseñadora conocida, yo sabía que tenía una tienda, tener una tienda no te hace una diseñadora, no te hace una creativa. (...) Lo único que he preguntado es cómo alguien que no es conocida se ha ido por sobre todos los nombres que llevan años en el mundo de la moda se dice representante de la marca Perú”.