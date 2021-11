Leslie Shaw revela que sus dientes con diamantes están valorizados en cerca de US$ 15.000

Leslie Shaw estuvo como invitada en Mujeres al mando y sorprendió al revelar el valor de su sonrisa. La cantante participó en la secuencia ‘El círculo de la verdad’, donde se le consultó si era cierto que había asegurado su dentadura por más de medio millón de dólares. Si bien la artista nacional negó que ese sea el precio real, dejó atónitos a todos al contar en cuánto están valorizadas sus piezas dentales.

“Me gustan mucho los diamantes y las joyas, pero no; mi sonrisa, si pasa algo, me cambio las carillas y ya”, mencionó al inicio.

Asimismo, contó que conoció a un joyero que ha trabajado con importantes exponentes de la música urbana como J Balvin. Dicho personaje le obsequió unos implantes de diamantes para sus dientes.

“Conocí a un joyero que trabaja con J Balvin, con Arcángel. Me gustaron sus joyas y me envió de regalo (los diamantes). Me mandó un molde para que yo le mande mi dentadura y ya pues... si es regalo, tengo que aprovechar (...) Yo tengo todos los dientes de abajo (con implantes de diamantes) y será más o menos entre 10 mil, 15 mil dólares” , detalló.

Leslie Shaw compró casa en Miami con ahorros de OnlyFans

Tras su presentación en Esto es guerra, donde promocionó su nueva canción “No olvido”, Leslie Shaw sorprendió al contar que adquirió una casa en Miami con los ahorros que ha logrado gracias a su éxito en la plataforma de moda OnlyFans.

Leslie Shaw puso a bailar a Mario Hart y otros integrantes de Esto es guerra con su nuevo tema

Leslie Shaw visitó el set de Esto es guerra el último jueves 25 de noviembre para promocionar su sencillo “No olvido”. Tras cinco años desde su ruptura, la cantante se reencontró en el programa con su expareja Mario Hart.

La joven presentó su canción e hizo bailar a todos los asistentes, incluido al deportista, quien fue enfocado moviéndose al ritmo del tema.