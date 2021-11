Leslie Shaw compró casa en Miami con ganancias obtenidas en OnlyFans

Leslie Shaw no solo triunfa en la industria musical. Tras su presentación en Esto es guerra, donde interpretó su último sencillo “No olvido”, la cantante habló para las cámaras de América espectáculos y contó que la adquisición de su casa en Miami se realizó con las ganancias que le dejó OnlyFans.

De acuerdo a la nota publicada en el programa de América televisión, l a actriz estaría ganando alrededor de 4.000 dólares en la plataforma, y gracias a ello se habría comprado un inmueble en Estados Unido . Hace unas semanas, la peruana compartió en su cuenta oficial de Instagram unas fotografías en las que mostraba una casa y una piscina. “Un sueño más cumplido”, escribió la intérprete de la “Faldita”. Dicha publicación recibió miles de likes y registró mensajes de felicitación en la caja de comentarios por parte de sus seguidores.

“Hay meses buenos y meses bajos como en todo, pero yo he aprendido a usar muy bien mis plataformas todo este tiempo. No solamente tengo mis fans ... Entonces, me va muy bien, no me puedo quejar”, expresó.

Cantante denuncia a mujer por robarle ganancias de su cuenta de OnlyFans

El pasado 24 de junio, la artista reveló haber sido víctima de una estafa y denunció a una mujer por presuntamente haberle robado más de 39.000 dólares. “Cumple con devolverme 39.600 dólares, que corresponde a mis ingresos obtenidos de mi cuenta de OnlyFans que usted ha manejado de manera directa”, se lee en la denuncia interpuesta por la cantante.

Esta situación ha afectado sumamente a la intérprete de “Faldita”. Foto: Instagram / captura Amor y fuego

Leslie Shaw se colocó diamantes en los dientes

Los seguidores de Leslie Shaw quedaron sorprendidos al conocer que la modelo lucía una hilera de brillantes en sus dientes. La intérprete de “Estoy soltera” subió un video en sus historias de Instagram donde mostraba de cerca las incrustaciones en su dentadura. “Amo mis nuevos dientes. Diamond in my teeth’s (Diamantes en mis dientes)”, comentó la artista nacional.