Kanye West reveló que desea recuperar el amor de su aún esposa Kim Kardashian

La multimillonaria Kim Kardashian pasó uno de los momentos más oscuros de su vida cuando se enteró que su aún esposo Kanye West ya no deseaba seguir en una relación con ella. A esta noticia se sumaron las polémicas declaraciones que realizó el rapero en julio de este año cuando se postuló para la presidencia de Estados Unidos.

Kanye West y la tira de tuits que incendiaron los medios americanos por sus revelaciones. Foto: Rebekah Rand/Twitter.

Asimismo, publicó una serie de tuits donde dejaba mal parada a la socialité y a todo el clan Kardashian. Sin embargo, como dice el refrán: “Después de la tempestad, viene la calma”, la empresaria encontró el amor en una nueva persona. Se trata del comediante Pete Davidson, con quien se le ha visto en diferentes citas románticas.

Kim Kardashian y Pete Davidson iniciaron una relación: medios internacionales confirman romance. Fotos: Clint Brewer Photography / Daily Mail

Ante esta noticia, Kanye West decidió comentar abiertamente que está decidido a recuperar a la madre de sus cuatro hijos: North, Psalm, Chicago y Saint. Así lo dio a conocer durante el evento anual de Acción de Gracias de la Misión de Los Ángeles, el pasado miércoles 24 de noviembre.

Kanye aceptó que cometió errores durante su matrimonio

Todo ocurrió momentos antes de culminar su visita. El intérprete de “Flashing lights” tomó el micrófono para hablar sobre el colapso de su matrimonio. Primero comenzó con reconocer que cometió varios errores, pero que está dispuesto a mejorar.

“Lo que Dios quiere es ver que podemos ser redimidos en todas estas relaciones. Hemos cometido errores. He cometido errores. He hecho públicamente cosas que no eran aceptables como esposo. Pero ahora mismo, hoy, por la razón que sea, no sabía que iba a estar parado aquí. No sabía que iba a estar frente a este micrófono, pero estoy aquí para cambiar la historia”, expresó Kanye.

El cantante, ahora conocido legalmente como Ye, agregó que no permitirá que cadenas televisivas como E!, Hulu y Disney (que trabajan con las Kardashian en sus reality shows) “escriban la historia de su familia”.

Está dispuesto a enmendar los problemas con Kim

Como nunca, el artista norteamericano comentó varios puntos de su vida privada, lo cual sorprendió a propios y extraños, pues se conoce que a Kanye no le gusta tocar temas personales, e incluso por ello no salía mucho en el reality Keeping up with the Kardashians.

“Soy el padre de mi propia casa. Tengo que estar al lado de mis hijos tanto como sea posible. Entonces, cuando salgo de la casa, tengo otro lugar para vivir al lado, pero necesito estar de vuelta en mi hogar”, agregó.

Kim Kardashian y Kanye West se casaron en una fastuosa boda en el castillo Forte Belvedere de Florencia en Italia. Foto: Difusión.

Finalmente, el rapero terminó diciendo que “si el enemigo puede separarme de Kimye, habrá millones de familias que sentirán que la separación está bien, pero cuando Dios me una a Kimye, habrá millones de familias que serán influenciadas para ver que pueden superar el trabajo de la separación”.

Sin embargo, a pesar de todo este discurso, Kim Kardashian ya ha solicitado el divorcio el pasado mes de febrero y ya es oficial que mantiene una relación con el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson, con quien se le ha dejado ver cariñosamente en Nueva York y California.