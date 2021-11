Juanes: “Yo ya me vacuné y si lo tengo que hacer más veces, lo haré”

El colombiano Juanes, uno de los exponentes más famosos del pop y rock latino, habló sobre su experiencia con la COVID-19. A pesar de señalar que confía en los avances científicos, muestra ciertos reparos con respecto a la vacuna contra el coronavirus.

“ Yo creo que la ciencia es una cosa muy acertada. (Pero) yo no estoy seguro si la vacuna es buena o no ”, indicó en una entrevista a El Universal de México, publicada el 26 de noviembre.

Sin embargo, como se sabe, la OMS ha validado que las vacunas que se administran han proporcionado información (extraída de sus ensayos clínicos) que prueban su eficacia contra la COVID-19.

Juanes confiesa qué lo motivó a vacunarse contra la COVID-19

El intérprete de “La camisa negra” y “A Dios le pido” explicó que, a pesar de su duda inicial, fue el amor a sus seres queridos, en especial su madre Alicia Vásquez, lo que finalmente lo impulsó a hacerlo, tras informarse sobre el tema con especialistas.

“ Al principio del COVID-19 yo decía ‘no me quiero vacunar’ , hasta que mi mamá llegó a mi casa. Mi mamá tiene 91 años y yo la veía sentada en la sala y no me podía acercar y eso me tocó mucho en el alma, creo que yo tengo una responsabilidad y en ese momento me vacuné”, relató.

Su postura sobre los antivacunas COVID-19

Juanes, quien es padre de Paloma, Dante y Luna Aristizábal, aclaró su postura sobre las personas que se niegan a vacunarse contra el coronavirus.

“Cada uno toma sus decisiones. Uno de mis mejores amigos no se vacuna por nada del mundo, ¿qué puedo yo hacer? Nada, es como la fe. ¿Cómo la discutes con alguien? Yo ya me vacuné y si lo tengo que hacer más veces, lo haré”, manifestó.