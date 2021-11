Janet Barboza sobre Giuliana Rengifo: “Hay un afán evidente de callarla”

Sigue la pelea. La conductora de televisión Janet Barboza no da su brazo a torcer y, lejos de mantenerse al margen de la situación, sigue defiendo a Giuliana Rengifo por las declaraciones que brindó hace unos días y en las que afirmó que tuvo un romance de mes y medio con el reconocido notario Alfredo Zambrano.

En ese sentido afirmó: “Hay un afán evidente de callarla porque ella (Rengifo) solo ha hablado un poquito de su historia, pero tiene muchas cosas por contar. Si es verdad que hay cartas notariales, es quererle poner un ‘bozal”. Esto con la finalidad de defender a la cumbiambera aseverando que ella fue la testigo de dicha relación.

Asimismo, Janet Barboza añadió: “Lo que ha hecho es reírse, menospreciar y vapulear a una mujer como Giulliana Rengifo, que tiene una conducta intachable. Después de todo eso, sentirse ofendidos para intentar callarla… es realmente patético. De esta mujer (Medina) ya nada me sorprende. Algo quizá temen”.

Finalmente, aseguró que, a pesar de todo lo que se ha especulado, hasta el momento ella no ha recibido ninguna carta notarial de parte del abogado Alfredo Zambrano. Por ello, aseguró: “A mí no me ha llegado nada, me parecería ridículo. ¿Por qué me estarían demandando? No tendría sentido”. Como se conoce, desde hace mucho tiempo atrás Magaly Medina y Janet Barboza han mostrado su enemistad con diversos comentarios.

Janet Barboza comenta la separación de Pedro Loli y Fiorella Mendez

La cajamarquina Janet Barboza, fiel a su estilo directo de comentar, se refirió a la separación del cantante y la ex productora, quienes acaban de confirmar su separación en sus redes sociales.

“Sin duda, eso es lo que le ha pasado a Pedro Loli con Fiorella Mendez porque ¡agárrense! Fiorella no perdonó una vez. No perdonó dos veces. No perdonó tres veces. No perdonó cuatro veces. Fiorella Mendez habría perdonado muchas veces”, aseguró Barboza.

Janet Barboza y Mario Irrivarren tienen relación platónica

La conductora de América hoy, Janet Barboza, sorprendió a todos al confesar que se ha creado un perfil en un aplicativo de citas con la finalidad de saludar al chico reality Mario Irrivarren, en son de broma.

Esto se dio mientras el empresario visitó el set de televisión para participar de una sección llamada Mito o verdad e interactuar con los presentadores del programa matutino.