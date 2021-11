El artista del año: Elías Montalvo se reforzará con Lucía de la Cruz para salir de sentencia

Este sábado 27 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de El artista del año donde seis de ellos seguirán en carrera para consagrarse como el mejor de la actual temporada. No obstante, Elías Montalvo y Ruby Palomino tendrán un candente duelo en la temida sentencia, ya que ambos buscarán mantenerse en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

Para el chico reality esta será la segunda vez que tendrá que dar lo mejor de sí para continuar en competencia. En ese sentido, el integrante de Esto es guerra aseguró que quiere quedarse en el show para demostrar su talento, a pesar de tener al frente a una cantante de experiencia.

“Desde que acepté la invitación, supe que la iba a tenerla difícil. Esta temporada hay excelentes cantantes, a quienes admiro por su trabajo musical y su amplia trayectoria. Por eso, cada semana que pasa, y que me quedo, para mí es como una gran final. Siempre trato de dar lo mejor de mí en los ensayos y ofrecer un buen performance en la gala. Quiero seguir para mostrar mi talento. Mientras el público me apoye, voy a aprovechar cada gala en el programa”, indicó en entrevista con El Popular.

Lucía de la Cruz reforzará a Elías Montalvo para la sentencia de El artista del año

Elías Montalvo tendrá una presentación inicial en buscar de escapar de la sentencia de El artista del año por segundo sábado consecutivo. En ese sentido, el chico reality va a la segura al confirmar a Lucía de la Cruz como su flamante refuerzo por lo que afirmó estar muy alegre que la criolla le haya aceptado la invitación.

Elías Montalvo no logró convencer a los jurados de El artista del año. Foto: composición Elías Montalvo/Instagram, captura América TV.

“Es una grande, una maestra de la canción peruana. Estoy muy agradecido con ella por aceptar acompañarme este sábado, ¡hasta ahora no me lo creo! Estoy nervioso, pero Lucía me da mucha seguridad. Soy un joven que tengo muchas ganas de aprender y demostrar de qué estoy hecho”, dijo Elías.

Rodrigo González pide revelar resultados de votos en versus de El artista del año

Fiel a su estilo, Rodrigo González le mandó un mensaje a Gisela Valcárcel exigiendo que el sábado muestre los resultados de la votación entre Elías Montalvo y Ruby Palomino. El conductor dejó estas palabras dando a entender que existe un cierto favoritismo hacia el chico reality. “Sería bueno que muestren de qué manera es la transparencia, porque la única manera de cerrar bocas es con pruebas”, indicó.