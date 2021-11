Antonio Cartagena: Vanessa Tenorio revela que salsero no cumple con la pensión de su hija

Vanessa Tenorio, madre de una de las hijas de Antonio Cartagena, contó que el cantante miente al decir que lo ha denunciado por maltrato psicológico cuando el daño lo está sufriendo la menor de edad. Además, aseguró que el salsero no cumple con la pensión de la niña.

“Yo estoy luchando sola con mi hija, pero el señor se llena la boca diciendo que por la pandemia no tenía trabajo. Está mintiendo al decir que trabaja para su hermano Wilmer Cartagena que le paga 2500 soles, luego mandó una adenda afirmando que le paga 1200 soles, pero la jueza no le cree porque lo han estado investigando desde el 2017 y se determinó que el señor cuenta con la capacidad económica para mantener a su hija porque no solo tiene ingresos de sus conciertos”, reveló para Trome.

Además, en esa misma línea indicó que el intérprete de “Necesito un amor” habló mentiras cuando se presentó en un programa dominical. “Está hablando mentiras, la denuncia es por maltrato psicológico a su menor hija, no es a mi persona. El domingo 10 de octubre en Día D manifestó que no quiere a su hija, nunca pensé que él diría esas cosas en televisión y mi hija lo estaba viendo. Ella comenzó a llorar porque quiere a su papá, ya que su psicóloga siempre me ha dicho que nunca le hable mal del papá, a pesar que no la ve”.

Salsero afirma cumplir con manutención de su hija

Por medio de un comunicado, el cantante expresó que cumple con la manutención de la menor. “La señora cobra el 31% de mi sueldo y 32% de mis regalías. (...) Yo percibía 2.500 de la promotora donde trabajo y el 32% era 800 soles. Pero debido a la pandemia, las empresas bajaron hasta en un 50% el sueldo a los trabajadores. Ahora, percibo 1250 soles. Por ello, me descuentan 384 soles de mi sueldo actual”.

Antonio Cartagena asegura que buscó conciliar con Vanessa Tenorio. Foto: composición LR/Instagram

Vanessa Tenorio asegura que Antonio Cartagena es padre de su hija

El pasado 2 de noviembre, las hijas de Vanessa Tenorio y Roxana Valiente se sometieron a una prueba de ADN en la que se concluyó que una de las niñas no comparte el mismo padre. Ante ello, Tenorio se defendió y dijo que salsero es el padre de su pequeña. “La señora ha comenzado a hablar que mi hija no es de Antonio. Yo tengo la prueba de ADN de Antonio con mi hijita. Él mismo la hizo, pagó un laboratorio de San Borja. Los dos sabemos que ella es nuestra hija”.