Stephanie Valenzuela quiere quedarse en México: “No tengo intenciones de trabajar en Perú”

Stephanie Valenzuela ha dejado atrás su paso por los realitys de competencia como Combate o Esto es guerra para dedicarse a otro tipo de entretenimiento en México. La modelo peruana ha logrado ser considerada por la reconocida televisora Telemundo y fue parte de La casa de los famosos, donde tuvo la chance de convivir al lado de distintas personalidades como Gabriela Spanic, Celia Lora, Alicia Machado, entre otros.

Y aunque su instancia por este show fue breve, ya que fue una de las primeras eliminadas, la también actriz se ha hecho de un nombre en el medio mexicano, por lo que ahora analiza nuevos proyectos para seguir creciendo profesionalmente. Por ello, la cantante agradeció la oportunidad brindada por la cadena y reveló que su experiencia fue muy enriquecedora.

Stephanie Valenzuela agradece a Telemundo por estar en La casa de los famosos

“Mi ingreso a La casa de los famosos fue sorpresivo. Cuando recibí la invitación de Telemundo, ¡no lo podía creer! Me sentí súper afortunada, pero no estaba segura de aceptar, pues soy relativamente nueva en México y Miami. Los demás participantes tienen gran trayectoria; sin embargo, decidí arriesgarme y no me equivoqué”, inició ‘Tefi’.

'Tefi' Valenzuela junto al elenco de La casa de los famosos. Foto: Telemundo

“A pesar de que duré poco tiempo dentro de la casa, durante los tres meses que duró el reality estuve invitada todos los días, siendo parte del panel de comentarista junto con los artistas que iban quedando eliminados para hablar de lo que iba sucediendo en la casa. Fue un trabajo muy divertido”, añadió mediante un comunicado.

Stephanie Valenzuela descarta volver al Perú en el futuro inmediato

Debido a su gran salto a Telemundo, ‘Tefi’ Valenzuela reveló que se le han presentado más de una oferta de trabajo para volver a su país natal. Sin embargo, la actriz descartó volver al Perú a la brevedad, ya que busca afianzarse en el espectáculo azteca y de Estados Unidos.

“Tengo las puertas abiertas de varias producciones, pero por el momento no tengo intenciones de trabajar en Perú, pues hoy por hoy estoy enfocada en quedarme en México. Por lo pronto, gracias a Dios se me están abriendo oportunidades como actriz. Estoy próxima a grabar un largometraje, además de varias sorpresas que me harán crecer como personal y profesional”, añadió.