Pamela Franco sobre la salida de Christian Domínguez de reality: “No quería que esté ahí”

Fuertes declaraciones. La cantante de cumbia Pamela Franco aseguró que no teme que Christian Domínguez le sea infiel, y aclaró que esa no fue la razón por la que no estuvo de acuerdo con el ingreso de su pareja al reality El artista del año. Afirmó que no tenía lógica que el líder de La gran orquesta participe del concurso por todo a lo que se iba a exponer.

Así lo dio a conocer en una conversación con reporteros de Amor y fuego. El programa mostró un adelanto de lo que se emitirá el día de hoy, jueves 25 de noviembre. En el video se escucha claramente decir a la integrante de Puro sentimiento: “Y no, no estoy contenta porque me vaya adornar, no, son por otras cosas... Yo no quería que él esté ahí, porque yo no creo que se tenga que exponer de esa manera”.

Christian Domínguez sorprendió al convertirse en el primer eliminado del programa El artista del año tras ser vencido por el chico reality Elías Montalvo, quien obtuvo mayor respaldo de su público.

La pareja de cantantes estaría a puertas de cumplir tres años de relación. Ante ello, los medios de espectáculos han buscado a Pamela para preguntarle por lo que podría venir tras el tiempo que lleva con Domínguez, ya que este se hizo mala fama porque cada tres años le era infiel a la persona con la que estaba.

Christian Domínguez bromea sobre su relación

El conductor Christian Domínguez fue víctima de la burla de todos sus compañeros de América hoy respecto a su relación con Pamela Franco, que ya llega a los tres años. Sin embargo, el cantante sorprendió con una peculiar respuesta cuando Janet Barboza le molestó, asegurando: “Tres años y un día, y hacemos fiesta”, en referencia a la supuesta ‘maldición’ que dice tener Christian con las mujeres.

Christian Domínguez se tatúa el rostro de Pamela Franco

El cantante de salsa Christian Domínguez sorprendió a sus seguidores al mostrar el nuevo tatuaje que se habría hecho con el rostro de su pareja actual, Pamela Franco.

Además, indicó que esta sería la primera vez que él realiza una locura de amor por alguna de sus parejas, ya que nunca antes había hecho algo así.