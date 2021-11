Monique Pardo se encuentra recuperándose tras descompensación: “Hoy amanecí mejor que nunca”

La cantante Monique Pardo tuvo que ser atendida de emergencia en la clínica Ricardo Palma tras haber sufrido una descompensación en el cuerpo, que preocupó a familiares, amigos y admiradores, pues la caída que sufrió en el escenario del programa conducido por Gisela Valcárcel sigue generándole secuelas en su salud.

No obstante, según sus propias palabras, la popular figura de televisión está superando sus dolencias gracias a la ayuda de sus “ángeles protectores”, y se alista para pisar los escenarios nuevamente.

Según informó el diario El Popular, que se contactó con la cantante de “Caramelo” para conocer más detalles de su actual estado de salud, su recuperación va avanzando progresivamente.

”Me dio un dolor horroroso en mi tórax debido a las contusiones que tengo luego del accidente que sufrí en el programa de Gisela”, expresó Monique.

Pese a todo lo ocurrido con Gisela Valcárcel, Monique quiere dejar aquellos conflictos atrás y enfocarse en su restablecimiento. Asimismo, la cantante contó que recibió muchos regalos por parte de sus seres queridos en su cumpleaños, que tuvo como fecha el último 24 de noviembre.

“Hoy he amanecido mejor que nunca. Me han traído flores, regalos, joyas; no pierdo admiradores”, aseguró la querida Monique Pardo.

La artista peruana señaló además, que trabajará al lado de Yiddá Eslava, y espera volver pronto a los escenarios.

Monique Pardo contó que recibió muchos regalos por parte de amigos y admiradores. Foto: El Popular

Monique Pardo anuncia que abrirá una cuenta en OnlyFans

La exvedette es una de las artistas que se ha visto afectada por la pandemia de la COVID-19, además de vivir diversas crisis de salud luego de la caída que tuvo en el escenario de El artista del año.

En ese sentido, Monique Pardo aseguró que se viene reactivando con sus trabajos porque es la única manera de contrarrestar los dolores físicos y afirmó que abrirá su cuenta de OnlyFans a pedido de sus seguidores.

“La mayoría de mis fans son chibolos. Siempre he tenido jale con ellos, pero son mandados, a veces, hasta atrevidos… Les tengo que aclarar que mis shows son solo artísticos. Por eso es que voy a abrir mi OnlyFans”, dijo la cantante al diario local Trome.

Las artista Monique Pardo detalló que tras sus diferentes crisis de salud ha decidido reiniciar con sus shows presenciales. Foto: Monique Pardo/Instagram.

Monique Pardo contó que trató de suicidarse tras sufrir accidente en El artista del año

Cinco meses atrás, Monique Pardo dejó de aparecer en la pantalla chica debido a una aparatosa caída que sufrió en una de las emisiones del programa conducido por Gisela Valcárcel.

Ahora que ha revelado más detalles del difícil momento por el que le tocó atravesar, la intérprete reveló que intentó quitarse la vida tras ese trágico episodio.

”Yo estuve a punto de quitarme la vida cuando tenía la pistola. Los desprecios, la soledad en la que me encontraba, los miedos que tenía a morir sin ayuda, todo eso me llevó a un estado…”, dijo la exvedette a El Popular.