Michelle Soifer supera el millón de vistas en su videoclip “Tempo”

La ex chica reality Michelle Soifer lleva varios meses lejos de los programa de competencia y dedicada a trabajar al máximo para impulsar su carrera musical, como en sus inicios. La respuesta de sus seguidores está siendo favorable y, por ello, su último sencillo acaba de pasar el primer millón de vistas en la plataforma YouTube.

Hace un poco más de una semana, el videoclip oficial de su single “Tempo” fue estrenado y ya cuenta con todo el respaldo no solo de los números, sino de artistas importantes como Denisse Dibós, quien afirmó la profesionalidad de la calidad del trabajo que han realizado para la creación de la canción.

Además, la actriz también participó en el video como profesora de ballet, mientras que la cantante protagonizó las imágenes como una bailarina profesional. El ritmo musical de la canción “Tempo” es kizomba y es la tercera producción de su disco Nena, que presentará por completo a fines de este año, en diciembre.

La modelo Michelle Soifer habló sobre la canción: “Es fantástico que el público te siga y escuche tu música. Realmente ha sido un trabajo muy artístico y me siento tan orgullosa por ese reconocimiento que me da el público”.

Magaly Medina critica a Michelle Soifer

Magaly Medina no se quedó callada y aseguró que cada vez que quiso pantalla para publicitar su carrera la brindó la mano. De esa forma, le criticó que “tiene quince años en el espectáculos y no aprendió nada”.

Las imágenes del programa Magaly TV, la firme también captaron a la cantante Michelle Soifer dando un espectáculo pequeño en las calles del Callao.

Michelle Soifer responde a Magaly Medina

Luego de que la conductora de Magaly TV, la firme mostrara que la cantante Michelle Soifer estaba dando un concierto pequeño en el Callao interpretando el tema que más la hizo popular hace unos años, “Bombón asesino”, la artista salió a defenderse con todo.

En ese sentido, la ex chica reality detalló que “Esa persona solamente hace destruir. Soy una persona con 15 años en el espacio televisivo (...) y me parece mal que me quieran malograr mi imagen”. Asimismo, confirmó que hace mucho tiempo se alejó de los escándalos para enfocarse en su carrera musical.