El antes y después de Magaly Medina en fotos: cómo evolucionó a través de los años

Magaly Medina se ha consolidado como la conductora más polémica del mundo del espectáculo nacional debido a sus ácidas críticas sobre los diferentes personajes de la farándula. Durante su larga trayectoria en la televisión, también ha destacado por su transformación y mezclas de estilos que ha llamado la atención de muchos de sus seguidores.

Aquí te contamos con una serie de fotos, el antes y después de Magaly Medina; desde que incursionó en la pantalla chica como presentadora hasta la actualidad (cuando empezó su programa Magaly TV, la firme).

Magaly Medina: antes de ser famosa

Un 1 de noviembre de 1997 se emitió el primer programa de Magaly TV. Estos fueron algunos de los estilos que lució la conductora de espectáculos durante esa época.

Magaly Medina. Foto: archivo GLR

Magaly Medina. Foto: Instagram

Orgullosa de su apariencia

Han sido muchas las ocasiones en que Magaly Medina se ha mostrado orgullosa de su apariencia. En una entrevista para Día D, ella dijo lo siguiente: “ Yo sí me consideraba guapa e interesante. Porque tenía, en la cabeza, algo más que pelos. No me interesaba si tenía maquillaje ”. Incluso, en 2019, publicó un libro que se titula ¡Hola, guapa!, en el que detalla sus secretos para aceptarse a sí misma.

Magaly Medina. Foto: GLR

Magaly Medina. Foto: GLR

Magaly Medina. Foto: GLR

Magaly Medina. Foto: GLR

Magaly Medina: su primera cirugía

La conductora Magaly Medina reveló que la primera operación a la que se sometió fue a la nariz. También, reconoció que se ha colocado botox para mantener una piel tersa y bien cuidada.

“Me hice mi primer operación, la nariz a los 36 años, cuando en esa época se desconocía que era el ácido hialurónico, a las justas el bótox”, comentó. “El bótox me empecé a poner a los 42, 43 años, por eso debe ser que mi cara no se ha deformado”, agregó. En otro momento, negó haberse operado el rostro; sin embargo, reconoció que se arregló la dentadura.

Magaly Medina. Foto: GLR

Magaly Medina. Foto: GLR

Magaly Medina. Foto: GLR

Los cambios de look de Magaly Medina desde que era niña

A través de Instagram, Magaly Medina publicó un video en el que se observa los distintos cambios de look que lucido desde que apenas era una niña estudiante. “Amo la niña que fui y la mujer que soy ahora”, escribió en la descripción.

La nueva Magaly Medina: influencer de moda y cocina

El estilo de Magaly Medina cambió en los últimos años, cuando dejó los atuendos simples con brillos por prendas de diseñador. También, a través de las redes sociales, empezó a mostrar una nueva faceta como influencer de moda y cocina. En su cuenta de Instagram y YouTube, la entrevistadora difunde contenido sobre estos temas. Desde recetas de comida para las amas de casa hasta su closet completo y marcas de accesorios favoritas.

Magaly Medina. Foto: Instagram

Magaly Medina. Foto: GLR