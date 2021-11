Lourdes Sacín se suma a campaña en apoyo de Greg Michel y le envía motivador mensaje

Desea su pronta recuperación. Lourdes Sacín se mostró agradecida por los avances en el estado de salud que ha presentado el exintegrante de Combate Greg Michel tras haber despertado del coma por sufrir un grave accidente el último 15 de noviembre en un gimnasio en Tarapoto.

Lourdes Sacín se solidariza con Greg Michel por la complicada situación de salud que atraviesa

La exreportera de Latina le hizo llegar su solidaridad y fraternidad al modelo belga, quien reapareció el último 24 de noviembre en redes sociales para anunciar que sería sometido a una nueva operación que implica la reconstrucción de su brazo y su mano, pues producto del accidente habría perdido la movilidad en ambas partes.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, la comunicadora se mostró conmovida por los avances en el estado de salud de Greg Michel y aprovechó para dejarle un alentador mensaje.

“ Qué lindo poder ver hablando en un video a Greg Michel, luego de lo que le pasó. Ha hecho un esfuerzo para grabarse y agradecer a quienes le mandaban su apoyo. Fuerza, Greg, tienes que seguir recuperándote, y a seguir adelante para que vuelvas a mover la mano”, escribió en su mensaje la expareja de Andy V.

Lourdes Sacín se solidariza con el caso de Greg Michel deseándole una pronta recuperación y enviándole muchas fuerzas para esta difícil etapa de su vida. Foto: Lourdes Sacín Rey de Castro/Facebook

“Fuerza para que recuperes el brazo y la mano, que regreses a tu vida normal… Un accidente en su gimnasio, se reventó un espejo que le corto venas y arterias. Estuvo en coma, su brazo y mano deben reconstruirse, no (los) puede mover, por lo que dice”, agregó Sacín, brindando los antecedentes que habrían propiciado que Greg Michel se encuentre hospitalizado.

El también empresario viene recibiendo el apoyo de sus fanáticos y sus amigos cercanos, y agradece sus buenos deseos y su constante preocupación.

Greg Michel reaparece desde el hospital

El ex chico reality se grabó desde las instalaciones del hospital en el que se encuentra guardando reposo, y actualizó a sus seguidores sobre los últimos acontecimientos en su estado de salud.

Según contó Greg Michel a través de una serie de historias de Instagram, tiene el brazo inmovilizado y por ello deberán realizarle más operaciones para evitar su amputación.