Promperú aclara que Jamilah Dahabreh no forma parte de su delegación en Expo Feria Dubái

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, Promperú, envió un comunicando en el que aclaran que la modelo Jamila Dahabreh participa en el evento Expo Feria Dubái como representante oficial del país. La influencer había compartido una serie de fotos en un pasillo dedicado a la nación andina alegando ser parte de la muestra.

Ante esto, emitieron un comunicado que fue mostrado en la edición del miércoles 24 de noviembre de Magaly TV, la firme. En el texto, se explica la condición de la empresaria en la feria internacional.

“Hasta el momento, el pabellón ha sido visitado por más de 236.000 personas de todas partes del mundo, esta cifra se incrementa día a día debido a que ha sido considerado dentro de la selecta lista de los 10 más bellos de la Expo 2020 Dubái”, precisa el anuncio.

“ La señora Dahabreh no tuvo en su vista ningún status especial, no representa, ni forma parte de ninguna delegación comercial , ni ha accedido a privilegios o recursos del Estado”, se aclara en los primeros párrafos.

Respuesta de La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo ante los cuestionamientos de Magaly Medina. Foto: Promperú comunicado

Jamilah Dahabreh no participó de jornadas oficiales

Del mismo modo, la entidad comercial asegura que Dahabreh no ha participado de jornadas en el pabellón dedicado a Perú.

“Deseamos dejar plena constancia que en ningún momento la aludida señora Dahabreh ha sostenido reuniones de carácter comercial o participado de jornadas de negocios al interior del pabellón”, sostiene el documento.

Empresa de Jamilah Dahabreh sigue en evaluación

Finalmente, detalla que si bien la empresa de Jamilah está postulando para participar en la rueda comercial programada para el 19 y 20 de enero del 2022, aún sigue en evaluación.

“Las fotografías y videos difundidos son las que habitualmente podría tener todo turista que recorre nuestras instalaciones. (...) Es importante precisar que algunas fotos mostradas en su informe no corresponden al pabellón peruano. Ahí se aprecian productos que no reconocemos y una bandera de los Emiratos Árabes que no tiene nuestro pabellón”, se lee en la segunda hoja.