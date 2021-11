Greg Michel reaparece desde el hospital: Me volverán a operar, no puedo mover mi mano

Greg Michel, exintegrante de Combate, compartió un video para sus fans desde una de las camas del hospital Dos de mayo, donde aguarda reposo luego de ser operado del brazo. El modelo belga sufrió el pasado 16 de noviembre un accidente en su gimnasio de Tarapoto, dejándolo por horas en estado de coma.

El joven extranjero reapareció en las redes sociales para contarles a sus seguidores sobre su estado de salud. Según contó, tiene el brazo inmovilizado y tienen que realizarle más operaciones para evitar su amputación.

“Van a tener que operarme una vez más para reconstruir mi mano, porque no la puedo mover (...) tengo que seguir siendo fuerte, como siempre lo he sido ”, relató el ex chico reality con la voz entrecortada.

Greg Michel continúa luchando para recuperarse por completo de este accidente y, por dicho motivo, deberá seguir aguardando reposo en el centro hospitalario.

Sebastián Lizarzaburu da detalles de su salud

Sebastián Lizarzaburu, amigo del modelo belga, lo acompañó desde el accidente que sufrió en la selva peruana. Él pidió colaboración a sus fans para que puedan trasladarlo a Lima y ser intervenido quirúrgicamente.

En un reciente video, habló del estado de salud de su colega, quien permanece en el hospital Dos de mayo.

“La primera operación (salió) bien. Sin embargo, no solo tiene arterias comprometidas, sino también tendones y ligamentos, así que mañana le harán unos exámenes y parece que (habrá) una segunda operación”, puso en un sus historias de Instagram junto a una foto del extranjero con las manos enyesadas.

Greg Michel tras la primera operación a su brazo. Foto: Sebastián Lizarzaburu/ Instagram

Greg Michel estuvo en coma

El modelo estuvo por muchas horas en estado de coma debido al accidente que sufrió. Afortunadamente, despertó horas después. Magaly Medina fue quien dio la noticia en su programa de televisión. “Ojalá que, si necesita mayores cuidados, lo puedan trasladar a Lima. Me dicen que están haciendo los trámites, ojalá le puedan salvar la vida y que no quede con alguna secuela”, señaló la conductora de televisión.

Actualmente, se encuentra en un hospital de la capital.