Gisela Valcárcel sobre sentencia de Elías Montalvo: “Podría sacar a Rubí Palomino”

Mediante una publicación en sus redes sociales, la conductora del programa El artista del año, Gisela Valcárcel, realizó un detallado análisis de la segunda gala del ultimo sábado, donde quedaron en sentencia Elías Montalvo y Rubí Palomino. Para la presentadora, habría la posibilidad de que el integrante de Esto es guerra pueda salvarse, por segunda vez, en la competencia.

“La competencia ha dado un giro inesperado y esta semana Elías Montalvo puede sacar a otra competidora, como ya lo ha hecho, pues el público lo respalda”, escribió Gisela en su cuenta de Instagram.

En la última gala del sábado 20 de noviembre, Elías volvió a sentencia, donde deberá enfrentar a la cantante Rubí Palomino. Asimismo, hay que mencionar que el chico reality eliminó, con ayuda de los votos del público, esa misma fecha, al actor y cantante Christian Domínguez.

Pamela Franco sobre eliminación de Christian del programa concurso

En una reciente declaración para el programa Amor y fuego, la cantante Pamela Franco señaló que no le agradaba que su pareja, Christian Domínguez, participe en El artista del año porque solo se exponía a escándalos innecesarios.

Asimismo, dijo que no teme que el líder de La gran orquesta le sea infiel, y que esa no era la razón por la que no estuvo de acuerdo con que entre al programa desde un inicio.

Rubí Palomino decepcionada luego de ser sentenciada por Estrella Torres

La cantante Rubí Palomino dijo que en el reality no existen amigos, y que lo pudo comprobar después de que Estrella Torres votara en su contra, lo cual la mandó a sentencia.

Como se recuerda, en la última gala del 20 de noviembre, Rubí fue enviada a sentencia por sus compañeros junto con Elías Montalvo. “Me siento indignada y desilusionada, pero sé que esto es así. Aquí no hay amigos y lo que pasó con Estrella me hizo aterrizar”, sostuvo la artista sobre su situación en el programa.