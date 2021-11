Génesis Tapia respalda denuncia de Dorita Orbegoso contra su expareja: “Aplaudo su valentía”

Solidad total. La modelo Génesis Tapia, estudiante de derecho, no se quedó callada y se pronunció frente a la denuncia que hizo hace unos días la modelo Dorita Orbegoso contra Pablo Donayre, el padre de su primogénito, por haberla violentado física y psicológicamente. De esa forma, hizo a un lado cualquier inconveniente que tuvieron en el pasado.

Al ser consultada en una entrevista para el diario Trome, por la situación de Dorita, se solidarizó con ella y le brindó su apoyo. “Me solidarizo totalmente con ella. Es importante que las mujeres nos unamos en este tipo de situaciones, porque cuando una es víctima de maltrato psicológico o físico, una se siente sola y desamparada, porque eso es lo que el agresor te hace creer, así que mi total solidaridad con Dorita.

Además, destacó su fuerza para realizar la denuncia y reveló que se contactó con ella para darle palabras de aliento. “Aplaudo su valentía para denunciar y buscar justicia. Su fortaleza va ser su pequeño hijito. Sé lo mucho que ella ha querido ser madre y formar su familia, pero, tal como le escribí, la familia no se hace con un hombre al lado, sino al lado de tus hijos y sobre todo teniendo tu paz”.

Cuando le mencionaron a Génesis Tapia si ya había conversado con Dorita Orbegoso luego de las discusiones que tuvieron en el pasado, aseguró que sin importar que hayan tenido diferencias, en casos de violencia las mujeres se deben apoyar. “Le mandé un mensaje dándole palabras que prefiero que queden en interno. No somos amigas, pero las discrepancias que hayan surgido por tema de nuestro trabajo quedaron en el pasado, los años no pasan en vano. (...) Lo más humano es solidarizarme y que sepa que no está sola”.

Finalmente, negó que la esté asesorando legalmente.

Dorita Orbegoso denuncia a Pablo Donayre

La empresaria Dorita Orbegoso dejó asombrado a más de uno al denunciar en la comisaría de San Isidro a su expareja Pablo Donayre por violentarla física y psicológicamente. Además, afirmó que desde marzo de este año ellos ya no mantienen relación de pareja.

La modelo aseguró que es difícil denunciar casos de violencia, pero es algo que debía hacer. “Es una decisión difícil venir a una comisaría. Uno no tiene un hijo o una familia para terminar mal. Lo único que te puedo decir (es) que esto tiene que seguir su proceso. Yo lo único que tengo que hacer velar es por mi hijo y mi tranquilidad, pero hubo una situación difícil el día de hoy (sábado) y por eso estoy acá”.

Dorita Orbegoso piensa que Anthony Aranda expuso a Melissa Paredes

La colombiana Milena Zárate y Dorita Orbegoso visitaron el set de Mujeres al mando como panelistas para comentar sobre el ampay de Melissa Paredes y su bailarín, Anthony Aranda.

En ese sentido, ambas mujeres aseveraron que, para ellas, la pareja de baile de Melissa la habría expuesto con el programa de espectáculos, Magaly TV la firme, que los siguió hasta el gimnasio para cerciorarse de que la actriz estaba saliendo con una persona distinta a Rodrigo Cuba.