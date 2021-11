‘China’ Suárez romperá su silencio: entrevista se estrena tras escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Este jueves 25 de noviembre, la actriz argentina ‘China’ Suárez anunció el estreno de una entrevista en la que romperá su silencio tras el escándalo que protagonizó con la pareja Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes estuvieron a punto de divorciarse hace unas semanas por una supuesta infidelidad.

A través de Instagram, la modelo de 29 años confirmó que aceptó ser el primer personaje invitado en el segmento de especiales de la plataforma Star+, que será conducido por el periodista Alejandro Fantino . En el video que promociona el programa se le escucha decir: “Te invito a que me conozcas sin intermediarios. A que me veas y a que me escuches en primera persona”

Según el servicio de streaming, el especial aborda una entrevista en la que cada figura repasa detalles de su historia y su trayectoria profesional. Aún no se sabe si la ‘China’ Suárez hablará sobre el escándalo de la pareja; sin embargo, muchos medios argentinos apuntan a que revelará su versión de los hechos.

Tras el anuncio, se deslizó el monto de dinero que la argentina habría pedido para contar su verdad por primera vez. “Se habló mucho de la cifra que habría cobrado la ‘China’ Suárez para dar esta entrevista con Fantino y el número que me llegó por esta nota es de 50.000 dólares”, dijo la conductora Estefanía Berardi.

Entrevista a la ‘China’ Suárez por Star+: fecha y hora de estreno

La entrevista del periodista Alejandro Fantino a la ‘China’ Suárez se difundirá a través de la plataforma Star+, el próximo 29 de noviembre. Estos son los horarios para ver el especial en diferentes países de la región:

Argentina y Colombia: hora de estreno a las 9.30 p. m.

Colombia y Perú: hora de estreno a las 7.30 p. m.

México, Guatemala y Costa Rica: hora de estreno a las 6.30 p. m.

Wanda Nara habló de la ‘China’ Suárez

Wanda Nara brindó una entrevista para la conductora Susana Giménez donde confirmó que la ‘China’ Suárez estuvo involucrada en la ruptura de su matrimonio. Aseguró que la joven actriz y su esposo, el futbolista Mauro Icardi, se enviaban mensajes comprometedores y que tuvieron un encuentro a sus espaldas.