Tomás Angulo acepta disculpas de Giuliana Rengifo: “Fue mal guiada por los buitres del rating”

Tomás Angulo se pronunció luego del comunicado que lanzó Giuliana Rengifo, donde la artista peruana aseguraba que jamás acusó al psicólogo de acoso sexual y aprovechó para pedirle disculpas públicas por sus comentarios que se salieron de control. Angulo utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje a la cumbiambera.

El polémico personaje había enviado una carta notarial a la intérprete por difamación. Ante esto, Rengifo no dudó en retractarse para evitar problemas legales con Angulo.

El psicoterapeuta quiere olvidarse del mal rato que pasó, pero aseguró que esto ya será un precedente y que lamentablemente las disculpas de Giuliana Rengifo las tendrá que guardar cuando en algún momento uno de sus pacientes tenga dudas de su inocencia.

“No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. No soy una persona ni rencorosa ni vengativa. Soy una persona que puede entender las razones que la llevaron a tal mentira”, empezó.

“Fue mal guiada, por los mismos buitres cazadores de rating. Acepto sus disculpas y espero que esto quede como un precedente. No se puede hablar tan ligeramente de una persona que ha cuidado su honor, su imagen profesional con tanto esmero y dedicación. Pero voy a tener que guardarla en mi celular para cada vez que alguien que no va a ver este comunicado o no verá los titulares de la prensa con sus disculpas, tenga que enseñarlo para probar mi inocencia”, añadió.

Tomás Angulo acepta disculpas de Giuliana Rengifo. Foto: Tomás Angulo/Facebook

¿Qué decía la carta notarial de Tomás Angulo a Giuliana Rengifo?

El último lunes 22 de noviembre, La República tuvo acceso a la carta notarial que Tomás Angulo envió a Giuliana Regifo por difamación. En el documento se indicaba que la cantante tenía un plazo máximo de 24 horas para retractarse.

“Le dirijo la presente para darle la oportunidad que, en un plazo no mayor de 24 horas después de recibida esta carta notarial, se rectifique por las declaraciones brindadas al programa Amor y fuego del canal Willax TV, en la que al preguntarle acerca de mi persona usted señala literalmente: ‘Tomé terapia con él y creo que hasta se quiso sobrepasar conmigo’”, se indicó en la carta notarial.

Tomás Ángulo pide a Giuliana Rengifo una rectifación inmediata por sus declaraciones. Foto: GLR

Tomás Angulo agradece a su familia

En la publicación donde aceptaba las disculpas de Giuliana Rengifo, Tomás Angulo también mencionó a su esposa y familia por siempre confiar en él.

“Gracias a mi esposa por confiar en mí. Siempre en las buenas y en las malas juntos. Gracias a mi familia por todo su respaldo. Gracias a mis amigos que sin tener pruebas confiaron en mí, porque saben la clase de persona que soy. Y la verdad es más grande cuando la mentira corre a esconderse”, señaló.