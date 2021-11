Sheyla Rojas pasará las fiestas en México y Antoñito en España: “Será una Navidad distinta”

Sheyla Rojas sorprendió a más de uno al contar sus planes para las fiestas de fin de año. La ex chica reality mencionó que esta vez pasará la Navidad lejos de su pequeño porque él se irá a España con su papá. De ese modo, la modelo aseguró que mantiene una buena relación con Antonio Pavón por el bien de su hijo.

La popular ‘Shey Shey’, reveló que este año pasará el 24 de diciembre junto a su pareja en tierras mexicanas.

“ Será una Navidad distinta para mí porque estaré fuera de Perú, estaré allá (México), agradezco a mi familia. Llevaremos un poco de nuestras tradiciones peruanas con las mexicanas, vamos a combinar de todo un poco”, mencionó.

“Sé que es mágica la Navidad en Guadalajara, ya me mandó mi novio unos videos de unos espectáculos que van a hacer allí y yo ya me emocioné (...) Esta vez (...) yo me los llevo (a sus papás), van a estar conmigo en Guadalajara, pero Antoñito se va con su papá”, afirmó.

Sheyla Rojas bromea con ‘Sir Winston’ sobre regalo de Navidad: “Me falta un yate”

En una entrevista para las cámaras de Mujeres al mando, Sheyla Rojas dio detalles de su estadía en Perú y su pronto regreso a Guadalajara, donde vive con su novio ‘Sir Winston’. Durante la divertida secuencia, la ex chica reality comentó sus planes para celebrar la Navidad en México y el pedido que le haría a su pareja como regalo.

“Me falta un yate, así de 20.000 pies”, dijo la modelo. “No, mentira. Yo me bromeo con eso, con el tema material”, se retractó rápidamente entre risas. Video: Latina

Sheyla Rojas se defiende de críticas tras salida con Magaly Medina

Sheyla Rojas no se quedó callada ante la ola de críticas que recibió en redes sociales por reunirse con Magaly Medina y posar alegremente con ella en varias fotografías.

“No es hipocresía... yo no siento eso, siento que una persona puede dejar los problemas atrás”, señaló. La ex chica reality y la presentadora de espectáculos habían protagonizado mediáticos enfrentamientos en televisión nacional en más de una oportunidad.