Sheyla Rojas denuncia que conocida aerolínea perdió su maleta tras llegar a México

Tras una amena estadía en Perú, Sheyla Rojas pasó un mal momento al llegar a México y descubrir que se había extraviado una de sus pertenencias. A través de sus redes sociales, la modelo denunció a una conocida aerolínea de perder su maleta tras aterrizar al país azteca, pues aseguró que su equipaje nunca llegó al aeropuerto.

“Acabo de aterrizar en México en el vuelo LA 2472 y no llegó mi maleta”, escribió la exintegrante de Esto es guerra en sus historias de Instagram.

Asimismo, le consultó a sus seguidores si tienen algún contacto que le pueda ayudar a encontrar sus pertenencias urgente.

“Alguien que tenga un contacto en Lima - Perú y pueda ayudarme a saber el paradero de mi maleta”, agregó en su post.

Publicación de Sheyla Rojas Foto: Instagram

Sheyla Rojas pasará las fiestas en México y Antoñito en España

Sheyla Rojas contó que esta vez pasará la Navidad lejos de su pequeño porque él se irá a España con su papá. De ese modo, la modelo aseguró que mantiene una buena relación con Antonio Pavón por el bien de su hijo.

“Sé que es mágica la Navidad en Guadalajara, ya me mandó mi novio unos videos de unos espectáculos que van a hacer allí y yo ya me emocioné (...) Esta vez (...) yo me los llevo (a sus papás), van a estar conmigo en Guadalajara, pero Antoñito se va con su papá”, afirmó.

Sheyla Rojas bromea con ‘Sir Winston’ sobre regalo de Navidad: “Me falta un yate”

En una entrevista para las cámaras de Mujeres al mando, Sheyla Rojas dio detalles de su estadía en Perú y su pronto regreso a Guadalajara, donde vive con su novio ‘Sir Winston’. Durante la divertida secuencia, la ex chica reality comentó sus planes para celebrar la Navidad en México y el pedido que le haría a su pareja como regalo.