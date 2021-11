Laura Bozzo revela que padeció cáncer de mama: “Tengo un tratamiento”

Tras permanecer varios meses en la clandestinidad, Laura Bozzo concedió su primera entrevista ante cámaras y lo hizo para el programa de Magaly Medina, donde la abogada reveló su estado de salud y el porqué de su temor para entrar en prisión.

Como se recuerda, la expresentadora de televisión se vio en el ojo de la tormenta luego de haber sido involucrada en un caso por supuesta evasión de impuestos en México. No obstante, fue la misma Bozzo quien aseguró que la orden de captura en su contra quedó suspendida.

Durante el enlace en vivo, Laura Bozzo contó a Magaly Medina que padeció de cáncer de mamá y su miedo era tener que entrar a prisión y que su salud se complicara, ya que actualmente está llevando un tratamiento contra la enfermedad.

“No es que yo estuve prófuga, yo tuve problemas de salud, yo tengo problemas de depresión, yo he tenido cáncer de mama, yo tengo un tratamiento por el cáncer. Yo en un penal no duro ni dos días , y no es que le tema a la gente, al contrario, esa gente me da más confianza que la gente en la calle, es por mi salud... Además, no era legal”, dijo.

Laura Bozzo agradecida con Andrés Hurtado

Laura Bozzo contó en el programa Magaly TV, la firme que Andrés Hurtado fue una de las personas que estuvo pendiente de su situación con la justicia mexicana.

“Estuve en la clandestinidad total por tres meses. La he pasado lo que le sigue de mal. De verdad, uno conoce quién te quiere y quién no cuando estás abajo. Yo no tengo cómo pagarle a Andrés Hurtado. Te amo con el alma, estuviste pendiente de mí desde el primer día ; me mandaste todo tu amor y tu cariño. De verdad, no hay palabras, Andrés Hurtado, para decirte lo mucho que te amo y que te lo agradezco”, dijo.

Laura Bozzo contará su vida en una bioserie

Tras quedar sin efecto su orden de captura, Laura Bozzo aseguró que su vida será relatada en una serie y que en estos momentos está en negociaciones para empezar el rodaje.

“Estuve en la clandestinidad total. Esto lo voy a contar en mi bioserie, porque estamos negociando con qué plataforma la haremos”, mencionó.