Laura Bozzo quiere regresar a Perú para grabar Laura en América: “Me gustaría estar allá”

Laura Bozzo quiere dejar en el pasado los meses de angustia que vivió tras ser buscada en más de 190 países a causa de una supuesta evasión de impuestos en México. La abogada se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina el último martes 23 de noviembre para dar su versión y revelar cuáles son sus próximos proyectos.

La exconductora de televisión señaló que en primer lugar quiere resolver su problema legal de la mejor manera para evitar un juicio. Asimismo, Bozzo señaló que está en negociaciones con algunas plataformas para llevar su vida a una bioserie.

“Quiero llegar a un acuerdo la próxima semana, evitar un juicio. He estado estos tres meses recapacitando. Tengo proyectos, la bioserie, que estamos hablando con varias plataformas”, dijo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus deseos de regresar a Perú para grabar nada menos que su antiguo programa Laura en América, el cual fue uno de los más sintonizados en la década de los 90.

“(Quiero) regresar con Laura en América, con el original, con la ayuda social ya sea en Perú o acá (México). En Perú hay gran parte de mi equipo así que me gustaría regresar allá y usar las redes sociales para hacer algo nuevo como Laura en acción para perseguir a los desgraciados en la calle”, añadió.

Laura Bozzo padeció cáncer de mama

Durante su entrevista con Magaly Medina, Laura Bozzo explicó que su miedo más grande era volver a prisión, ya que lleva un tratamiento por las secuelas que le dejó el cáncer de mama.

“No es que yo estuve prófuga, yo tuve problemas de salud, yo tengo problemas de depresión, yo he tenido cáncer de mama, yo tengo un tratamiento por el cáncer. Yo en un penal no duro ni dos días, y no es que le tema a la gente, al contrario, esa gente me da más confianza que la gente en la calle, es por mi salud. Además, no era legal”, comentó.

Orden de captura suspendida

Desde su cuenta de Twitter, Laura Bozzo confirmó que su orden de captura solicitada por la justicia mexicana quedó suspendida tras cumplir con los requisitos que le pidieron.

“El día de hoy (lunes 22 de noviembre) fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez. Me apersoné al juzgado y se pagó lo solicitado. Muy agradecida con el Dr. Diego Ruiz Durán y su equipo”, escribió.

Laura Bozzo fue denunciada por la justicia mexicana por presunta evasión de impuestos. Foto: captura Twitter

