Laura Bozzo agradecida con su expareja Cristian Suárez: El primero que salió a defenderme

Laura Bozzo reapareció en las pantallas de televisión tras anunciar hace unos días en sus redes sociales que la orden de captura en su contra fue suspendida definitivamente. Es por ello que la presentadora se pronunció en el programa de Magaly Medina para detallar aquella tortuosa etapa.

Durante la extensa entrevista para las cámaras de Magaly TV, la firme, Bozzo no dejó de reconocer el apoyo que recibió de Cristian Suárez, su expareja, pese a los conflictos públicos que tuvieron tras su separación.

“Con Cristian Suárez nos peleamos, por poco nos agarramos de las mechas, y fue la primera persona que salió a defenderme”, aseguró la presentadora.

La sorpresa de Magaly Medina también fue evidente cuando recordó las acciones del argentino para respaldar a la figura de Telemundo.

“Me pareció asombroso porque él había estado peleándose contigo, que te quería reclamar dinero supuestamente por los años de convivencia, que tú habías ganado”, decía Magaly. “Todo eso quedó en nada”, sostuvo Laura.

“De pronto, cuando te dan esta orden de aprehensión, el primero en mostrarse solidario y defenderte, incluso se conectó con medios peruanos, fue él”, continuó relatando Medina.

“Exactamente, es que demás él sabía todo lo que había pasado, él vivía conmigo y me decía ‘No confíes en estos contadores, haz esto, haz el otro’, y yo sirvo para la televisión, yo tengo que tener un equipo que me asesore porque para eso soy bien bruta”, finalizó la conductora desde México.

Laura Bozzo también agradeció apoyo de Andrés Hurtado

En medio de la entrevista que Laura Bozzo brindó a Magaly TV, la firme, la conductora de Telemundo se puso emotiva cuando recordó la ayuda que recibió por parte de Andrés Hurtado durante los tres meses que estuvo en la clandestinidad total.

“Yo no tengo cómo pagarle a Andrés Hurtado. Te amo con el alma, estuviste pendiente de mi desde el primer día; me mandaste todo tu amor y tu cariño. De verdad, no hay palabras, Andrés Hurtado, para decirte lo mucho que te amo y que te lo agradezco”, fueron las sentidas palabras de Laura para el conductor de Panamericana Televisión.

Laura Bozzo anuncia suspensión de su orden de captura

A través de un pronunciamiento en su cuenta de Twitter, Laura Bozzo aseguró que a la fecha ya cumplió todos los requisitos impuestos por el juez a cargo de su proceso legal, por lo que este lunes 22 de noviembre fue notificada de la suspensión definitiva de orden de captura en su contra.

“El día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez. Me apersoné al juzgado y se pagó lo solicitado. Muy agradecida con el Dr. Diego Ruiz Durán y su equipo”, escribió la presentadora en su plataforma.