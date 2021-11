Korina Rivadeneira recibió regalo sorpresa de Mario Hart por su cumpleaños

Korina Rivadeneira cumplió 30 años el último martes 23 de noviembre. La modelo lo celebró junto a sus amigos y esposo. Además, contó para las cámaras de América espectáculos que Mario Hart fue el encargado de organizarle una pequeña reunión y recibió un regalo sorpresa de parte del chico reality.

“30 añazos bien vividos... Me ha hecho una fiesta, me llevó a jugar vóley, que es el deporte que me encanta. Me muero por estar en una playa, pasar un fin de semana o una semana en una playa con atardeceres hermosos”, mencionó.

La actriz precisó que la familia del padre de su hija la ha hecho sentir cómo en casa y la han tratado muy bien desde que la conocieron. “Yo me siento como parte de su familia. Su papá es mi papá, su mami es mi mami. Me siento recontra protegida con ellos, súper bien, como si estuviera mi familia conmigo”.

Pareja de chicos reality tienen planes de matrimonio

El Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de Huaral declaró nulo el matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneria. Tras ello, el empresario confirmó para América hoy, el pasado jueves 18 de noviembre, que piensa casarse con la madre de su hija. Además, aseveró que no apelará para revertir la decisión de las autoridades.

Patricio Parodi organizará despedida de soltero a Mario Hart

El último martes 23 de noviembre, Patricio Parodi se presentó en el programa En boca de todos, donde contó que Korina Rivadeneira les dio el visto a él y a otros integrantes de Estos es guerra para organizar la fiesta de despedida de soltero a Mario Hart, ya que se volverá a casar con la modelo luego de que su matrimonio fuera anulado. “Váyanse a Las Vegas, hagan lo que quieran, simplemente no me cuenten nada”, fueron las palabras de la venezolana, según el guerrero.