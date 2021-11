Josimar evitó hablar de su nueva pareja, con quien pronto contraería matrimonio

Este miércoles 24 de octubre, el programa de Amor y fuego se enlazó por video llamada con Josimar. El cantante salsero habló sobre el bebé que espera María Fe Saldaña, quien se encuentra en la última etapa de gestación, y dijo que viajaría pronto a Perú para estar junto a sus hijos.

La reportera del programa de espectáculos le preguntó al cantante sobre su nueva pareja Yanira Cárdenas. Sin embargo, Josimar evitó dicho cuestionamiento y solo se refirió a sus hijos y de lo bien que le está yendo en Estados Unidos.

¿Qué dijo Josimar en Amor y fuego sobre su actual relación?

El cantante salsero no respondió sobre su nueva pareja, Yanira Cárdenas, solo mencionó que no abandonaría al bebé que tiene junto con María Fe Saldaña. “Ya te dije, ya te dije que todos mis hijos son felices, todos mis hijos van a estar bien, porque me está yendo bien en mi trabajo como siempre”, sostuvo.

“Amo y adoro a la niña que está por venir (...) va a ser una niña que va a tener de todo, porque todo se lo voy a dar, así como a su mamá también. Tiene unos papás que les encanta trabajar, tanto a Mafer como a mí nos gusta trabajar. Es mi hijita, mi bebita la que va a nacer...”, añadió

¿Qué dijo Josimar sobre María Fe Saldaña?

“¿Vas a venir a conocer a tu bebé?”, fue otra de las preguntas que le hicieron al intérprete de “La mejor de todas”. “¿Quién no conoce a su hijo? Todo el mundo quiere conocer a sus hijos, es una pregunta demás (…) Muy pronto estaré ahí con todos mis hijos para que me abracen y que me amen como yo los amo a todos ellos”, enfatizó.