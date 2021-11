‘Gustavo Cerati’ de Yo soy denuncia que le vaciaron más de S/ 60.000 tras robo de su celular

Miguel Ángel Samamé, quien ganó gran popularidad por imitar a Gustavo Cerati en Yo soy, denunció el robo de más de 60.000 soles de sus cuentas bancarias. El cantante contó que fue víctima de ciberdelincuentes tras el hurto de su celular.

El cantante detalló que los delincuentes hicieron varias operaciones de S/ 10.000, S/ 15.000 e incluso S/ 20.000 luego de arrebatarle su teléfono móvil mientras iba a recoger a su padre del hospital Rebagliati.

“Entre el mediodía y la una de la tarde, en momentos en que iba a recoger a mi padre que se encontraba en una emergencia médica, (sucedió todo). Al no poder estacionarme en el perímetro, busqué un espacio en la periferia y decidí estacionarme esperando que mi madre me llame informando la hora de salida de mi papá”, explicó para las cámaras de Latina.

“(Entonces) decido bajar del auto para consumir algo en una bodega y pasa un motorizado con una caja de Rappi y me arrebata el celular”, agregó.

Sin embargo, el imitador mencionó que en ese momento priorizó el asunto de su padre y dejó para después la anulación del chip de su celular.

“Ya que mi padre estaba bastante mal de salud, no puede valerse por sí mismo, le doy la prioridad a él. Voy a recogerlo y lo llevo a casa. Y de ahí salgo a ver el tema del celular. En ese transcurso de hora y media me dirijo a una de las centrales de Claro que está en San Isidro, en las Begonias. Hago la anulación del chip, compro un celular nuevo y me voy a trabajar”, contó.

¿Cómo descubre Miguel Ángel Samamé que le vaciaron sus cuentas?

Tras culminar su jornada laboral, Miguel Ángel Samamé decidió restituir todas sus aplicaciones en su nuevo celular y fue en ese momento que se dio con la sorpresa de que le habían robado dinero de sus cuentas bancarias.

“Inserto la aplicación de BCP y el código de la tarjeta y me doy con la sorpresa de que me habían sustraído más de S/ 60.000” , señaló. Añadió que los delincuentes hicieron varias transacciones de S/10.000, S/15.000 e incluso S/20.000.

Miguel Ángel Samamé aseguró que ese dinero era un ahorro para cualquier eventualidad familiar

El imitador de Yo soy mencionó que el dinero que le han sustraído era parte de sus ahorros para cualquier emergencia que pudiera presentarse.

“En realidad, es dinero que en esta situación ya no se sabe para qué es, porque nadie sabe en qué momento uno puede caer enfermo. Ahorita la vida, digamos, que no hay ninguna seguridad de lo que nos pueda pasar. Ese dinero básicamente es pensando en una contingencia, ya sea para mis padres o para mí, para un tema de salud”, sostuvo.