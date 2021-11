Estrella Torres dedica emotivo mensaje a Tommy Portugal por su cumpleaños

Estrella Torres sorprendió a sus seguidores tras utilizar sus redes sociales para escribir un emotivo mensaje a Tommy Portugal por el día de su cumpleaños. Hace unos meses, ambos artistas anunciaron en fin de su relación; sin embargo, han dejado en claro que son muy buenos amigos e, incluso, el cumbiambero reveló estar dispuesto en apoyar a la cantante en El artista del año.

“Hoy es el día de dos personitas que quiero mucho... de mi hermanita Génesis Torres, mi bebita hermosa cumple 9 añitos. Te amo mi preciosa. Y de mi causa Tommy Portugal, ¡feliz cumpleaños, chato! Dios derrame muchas bendiciones en tu vida y proyectos. Se te quiere, sigue así con tu esencia”, escribió la exintegrante de Puro Sentimiento.

Tras las emotivas palabras de la cantante, Tommy Portugal no dudó en responderle el saludo. A través de una historia de Instagram, el músico replicó la foto de la intérprete de “Ahí dónde me ven” y comentó: “Gracias, chatita, yo también te quiero”.

Estrella Torres saludó a Tommy Portugal por su cumpleaños. Foto: Estrella Torres/Instagram.

Tommy Portugal agradeció mensaje cumpleañero de Estrella Torres. Foto: Tommy Portugal/Instagram.

Cantantes se encontraron en un cevichería

El último sábado 20 de noviembre, Gisela Valcárcel contó que Estrella Torres se encontró con Tommy Portugal en una cevichería. Ante ello, la participante del reality de talento mencionó. “Me dijo: ‘¿Cómo estás, chata? Te he visto en El artista del año y la rompiste’”. Además, el exintegrante del Grupo 5 le había aconsejado que “no hable mucho, que no se me suelte la información”.

Estrella Torres recibe apoyo de Tommy Portugal

Luego de su primera presentación en El artista del año, el cantante aseguró estar muy contento con el performance de la cumbiambera en el programa de América TV y confirmó ser su refuerzo en algún momento en la pista de baile. “Yo siempre la voy a apoyar, hemos quedado como amigos y si a mí me dice, yo normal, no tengo problemas”.