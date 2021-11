Claudia Serpa critica a Estrella Torres por sentenciar a Rubí Palomino: “Fue una traición”

El último fin de semana, Claudia Serpa obtuvo el mejor puntaje en El artista del año luego de haber sido sentenciada. Por ello, la participante se ha propuesto a dar lo mejor de sí en las siguientes galas, para que el jurado sea testigo de su crecimiento en la competencia.

“Mis ensayos están super fuertes, me ha tocado interpretar un mix de Marisol, y ella es una mujer imponente en el escenario. Esta es una semana de retos y está bien porque me gustan los retos. Quiero que el jurado vea que cada semana estoy creciendo en el escenario, este sábado prometo sorprender ”, sostuvo en una entrevista que brindó a GV Producciones.

Asimismo, la artista habló sobre la sentencia de Elías Montalvo con Rubí Palomino, y mencionó que considera una “traición” que Estrella Torres la haya sentenciado.

“Ruby debería seguir en competencia porque es un talentazo, ella merece seguir demostrando la gran artista que es. No tiene tantos seguidores como Elías, por eso la estoy ayudando a hacer campaña en mis redes. Quiero que se quede en competencia”, expresó.

“ Ruby fue la única que la apoyó en el versus y Estrella le dio una puñalada por la espalda . Sabemos que es una competencia, pero creo que habrá bronca entre ellas porque fue una traición lo que hizo Estrella”, aseguró.

Claudia Serpa encantó a Gisela y a Deyvis con su performance. Foto: captura América TV

Claudia Serpa asegura que le gustaría enfrentarse a Yahaira Plasencia

Luego de la polémica que tuvo con Yahaira Plasencia, quien criticó su primera gala en El artista del año, Claudia Serpa reveló que le gustaría enfrentarse con la salsera en un duelo.

“Si vuelve a haber un nuevo versus, me gustaría enfrentarme a Yahaira o César Vega, en realidad, con cualquiera que me pongan al frente. Estoy en El artista del año para demostrar la clase de artista que soy. Quiero llegar a la gran final”, mencionó.

Yahaira Plasencia detalló que no vio un show completo en la presentación de Claudia Serpa. Foto: captura América TV.

Claudia Serpa revela por qué votó por Yahaira para que vaya a Sentencia

Tras haber sido sentenciada por Yahaira Plasencia en la primera gala de El artista del año, Claudia Serpa explicó cómo está moviendo sus cartas en la competencia.

“Yahaira en la primera gala me quiso eliminar, y esta era mi oportunidad de devolvérsela y mandarla a sentencia. Tampoco me olvido de que Estrella me quiso mandar a sentencia en la primera gala. Esto es una competencia, así que a darle con todo”, finalizó.